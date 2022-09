Stevandić: Najvažniji period su prva dva dana nakon izbora

Predsjednik Ujedinjene Srpske smatra da su prva dva dana nakon izbora najvažniji period, koji su u određenoj mjeri bitniji i od izbora, jer tad na vidjelo izlaze sve kalkulacije i sav pokušaj uticaja na stvaranje vlasti.

Govoreći za medije u Srbiji, Stevandić je rekao da je izborni rezultat u BiH predmet velikog interesovanja i da je zbog toga sam uticaj na ishod tog rezultata veliki, pogotovo od strane dijela međunarodne zajednice i da je BiH postala svojevrsni centar geo-političkog lobiranja.

Stevandić smatra da je Srbija izrasla u zemlju koja je postala bitan i stabilan faktor na Balkanu i da se Republika Srpska nekima otvara kao mogućnost stvaranja pritiska na Srbiju i njenog lidera.

Dodaje da će zbog bošnjačkog faktora, koji će nastaviti da blokira investicije i pokušati nametnuti neku svoju politiku, sam rezultat izbora ostati u određenoj mjeri nepromijenjen, te da podjela unutar srpskog političkog faktora stvara neizvjesnost.

"Ni bošnjačke ni hrvatske stranke nisu između sebe podjeljene da budu pro-srpske ili anti-srpske, već imaju zajednički nastup, kakvim se politički lideri iz Republike Srpske ne mogu pohvaliti", kaže Stevandić.

Stevandić smatra da su prva dva dana nakon izbora najvažniji period, koji su u određenoj mjeri bitniji i od izbora, jer tad na vidjelo izlaze sve kalkulacije i sav pokušaj uticaja na stvaranje vlasti, i zbog toga jedini interes Republike Srpske mora biti savezništvo sa Srbijom, koje mora da nadjača nečije lične, tajkunske i međunarodne interese.

"Svaki suprotan pravac može dovesti da se političko nejedinstvo prenese i na narod Srpske, i takve podjele predstavljaju mogućnost da se određeni faktori sa svojim ciljevima umješaju.Republika Srpska je u izuzetno nepovoljnim situacijama napravila škole, bolnice auto puteve i još mnogo toga, i to se može očuvati samo ukoliko se vodi odgovorna, nacionalna, politika koja nema spoljašnje interese", navodi predsjednik US i zaključuje da će svaka politika koja nema nacionalni interes dovesti do otvaranja mogućnosti međunarodnog intervencionizma, koji će biti potpomognut iznutra bošnjačkim institucijama, "poput Ustavnog Suda BiH".