Dodik: Ako pobijede Trivićeva i Šarović, RS će nestati za šest mjeseci

Član Predsjedništva BiH Milorad izjavio je da očekuje da najkasnije do nove godine bude riješeno pitanje igradnje gasovoda na dijelu granice BiH, koje osporava Sarajevo, te poručio da ako to ne bude riješeno, neće biti ni formirana vlast.

Izvor: Screenshot/RTS OKO

"Oni mogu da računaju da je to za nas crta koja mora biti riješena, pogotovo što ništa njih ne košta", istakao je Dodik.

Dodik je za "Sputnjik" rekao da Sarajevo osporava taj dio oko granice na Drini, i tako pokušava da se dodvori Zapadu, a riječ je o velikoj, značajnoj investiciji.

Prema njegovim riječima, politički luzeri u Sarajevu bi, ipak, rado koristili jeftini gas iz Rusije i koristi im to što BiH nije na listi Rusije kao neprijateljska zemlja.

Na pitanje kako izgleda dobiti podršku za predstojeće izbore u BiH od ruskog predsjednika Vladimira Putina, čovjeka koji mijenja svjetski poredak, tokom nedavnog susreta u Moskvi, Dodik je rekao da mu to imponuje, da je prezadovoljan i srećan.

On je dodao da je ta podrška dolazi od čovjeka koga cijeni i misli da je pravi državnik i predsjednik svog naroda te da dijele iste vrijednosti, da zaštite svoju državu i narod.

Dodik je rekao da su ovo za njega 12. izbori u BiH, na kojima očekuje pobjedu, i da je u svima do sada bilo miješanja stranih faktora, prije svega preko nevladinih organizacija ili raznih organizacija iz Njemačke, vladinih jer primaju novac od vlade, a koji se direktno stavljaju na stranu opozicije u Srpskoj.

"Za razliku od opozicije, mi vidimo da su to strani špijuni, plaćeni za to, koji dobijaju ozbiljan novac od USAID-a, koji je i formiran za to da ruši režime širom svijeta i dobije `poželjnu` političku strukturu", dodao je Dodik.

On je ocijenio da narod kad vidi da se radi o tome, ima negativan stav i da to tako više šteti onima koji su korisnicima tih sredstava.

Dodik je rekao da je tokom predizborne kampanje predstavio svoju politiku, koja je veoma jasna i traži da Repbulika Srpska nastavi sa svojom političkom stabilizacijom putem institucija i ljudi koji to obezbjeđuju, a što je aktuelna vlast i radila u proteklom periodu i u veoma teškim okolnostima.

On je naglasio da su Britanci najpokvareniji u svom djelovanju na ovim prostorima, istorijski gledano, da Srbi ne treba uopšte da se okreću toj strani i treba da odbace bilo koji prijedlog koji od njih dolazi, pogotovu nakon pokušaja da u Savjetu bezbjednosti UN obezbijede da se Srbi proglase genocidnim narodom.

Dodik je dodao da ih doživljava bukvalno neprijateljima srpskog naroda, ali da nekad mora da razgovara sa njima.

On je naglasio da je važno da Željka Cvijanović bude izabrana u Predsjedništvo BiH, da nastavi njegovu politiku, srpsku nacionalnu i odgovornu.

Dodik je izrazio uvjerenje da muslimani ovaj put neće preglasati Hrvate prilikom izbora člana Predsjedništva BiH, odnosno da će ovaj put proći autentični Hrvat, predstavnik HDZ-a BiH.

Prema Dodikovim riječima, građanska država, koju propagira Željko Komšić, je sinonim za muslimansku državu, a to je floskula za Zapad.

"Ja pripadam onima koji misle da je budućnost svijeta u tome da sarađuju države, a ne da se neoliberalna ideologija nametne kao vladajuća ideologija Amerike na svim tačkama svijeta", dodao je Dodik.

On je ocijenio da ukoliko bi na izborima pobijedili Jelena Trivić i Mirko Šarović, Republike Srpske ne bi bilo za šest mjeseci i prvo što bi oni uradili je da bi podržali ulazak BiH u NATO, dok sada zbog izbora govore da to ne bi učinili.

Dodik je ponovio da će Republika Srpska pokrenuti pitanje nezavisnosti ukoliko se u BiH ne vrate na ustavni poredak.

"Od slova do slova u Ustavu takvu BiH možemo da prihvatimo, a kada se stvore okolnosti to ćemo uraditi", dodao je Dodik.

Govoreći o pritiscima na Srbiju zbog Kosova i Metohije, Dodik je istakao da smatra da cijeli politički establišment u Srbiji, i vlast i opozcija, o nacionalnim i državnim pitanjima trebaju da sa okupe oko Vučića kao važnog i snažnog pregovarača.

"Vučić postaje problem Zapadu jer postaje regionalni lider koji ima jasan stav i pokazuje politiku odbrane srpskog nacionalnog i državnog interesa i oni će učiniti sve da ga omalovaže", ocijenio je Dodik.

Komentarišući referendum u Ukrajini, Dodik je rekao ljudi imaju pravo da se izjasne i da Rusija ima pravo da štiti svoju milionsku populaciju u tom dijelu, te da poštuje njihovu volju.

On je napomenuo da je Putin i ranije govorio da Ukrajina ne može da bude poligon za ugrožavanje bezbjednosti Rusije, niti poligon NATO-a koji bi se mogao za to iskoristiti i da treba da se obezbijede sva prava ruskom narodu koji tamo živi.

O trenutnom stanju u Evropi, Dodik kaže da se sastanci tamo sada odvijaju tako da Evropljani bukvalno jauču za sobom, o visokim cijenama, standardu, o protestima.

"Tako da mi dođemo u poziciju da pitamo: Ljudi, možemo li mi vama nešto pomoći, a ne da od vas nešto očekujemo", dodao je Dodik.

(Srna)