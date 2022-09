Obrad Kesić tužio Branislava Borenovića

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić rekao je da je podnio tužbu protiv predsjednika PDP-a Branislava Borenovića zbog zloupotrebe njegovog imena i iznošenja neistina.

Izvor: Printscreen

Kesić je rekao da očekuje da svako ko pretenduje na odgovorno mjesto u društvu i u politici ima neki nivo i osjećaj odgovornosti, a ne da se bavi neistinama.

"Borenović je iznio velike neistine o meni. Prvo me je povezao sa Udbom, što je mnogo smiješno imajući u vidu da sam otišao iz Jugoslavije sa 22 mjeseca i odrastao sam i školovao se u Americi, da sam radio sa opozicijom u Srbiji, bio sam predstavnik Saveza za promjene. I druga stvar, što je isto problematično, povezao me sa nečim sa čim apsolutno niti imam veze niti sam uopšte bio upoznat dok nisam čuo na radiju da je taj dokument iznesen u javnost", precizirao je Kesić.

On je za RTRS rekao da ovo sa Borenovićem već djeluje kao da on ima neki problem sa njim, te da to nije prvi put.

"Ali, jeste prvi put da ja odlučujem da reagujem i da preduzmem neke pravne mjere nadajući se da će to da pošalje jasan signal da svako mora da se ponaša odgovorno. To ne opravdava bilo kakva kampanja ili ciljevi u toj kampanji zato što mnogi političari misle da krajnosti opravdavaju sredstva", zaključio je Kesić.

On je izjavio da srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prepoznaje prijetnje koje dolaze sa strane i odlučno brani interese Republike Srpske.

Kesić je naglasio da srpski narod želi sigurnost i nekoga ko će se boriti za srpske interese, te da ključni element svakog političkog programa mora biti nacionalni.

"Neko misli da se Republika Srpska treba braniti kada ovdje stigne direktan napad. Ono što rade Hrvatima, to ne bi trebalo da se tiče Srba i Srpske. Mi dobro znamo da je ono što se radi u Federaciji BiH rušenje Dejtona, ideje konstitutivnosti naroda i pozicije hrvatskog naroda u kontekstu i Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Dok mi čekamo da se to pitanje riješi i da sarajevska bošnjačka politička elita `proguta` Hrvate i usmjeri se ka Srpskoj, biće kasno", rekao je Kesić.

Prema njegovim riječima, sad se vodi borba za konstitutivnost srpskog naroda i Republike Srpske, što Dodik upravo radi.

On smatra da tog nacionalnog elementa nema kod opozicije u Srpskoj.

"Bitno je da se predizborna kampanja vodi na programu, da se nudi nešto konkretno, ali, nažalost, kada nema konkretnih planova onda se ide u prošlost i negativizam i borimo se sa onim što je urađeno prije 10 ili 20 godina", rekao je Kesić.

On je naglasio da sadašnja vlast u Republici Srpskoj ima prednost jer narod vidi da se nešto radi i gradi, počevši od bolnica, puteva, škola i zgrada, dok je opozicija nepoznanica i ne nudi konkretne ideje.