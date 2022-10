Inspekcija u lokalu Milana Radovića, on tvrdi - to je zbog protesta (FOTO)

Potpredsjednik SDS-a Milan Radović objavio na svojoj Facebook stranici da je 11 inspektora pretreslo njegov restoran u Banjaluci i da smatra da to ima veze s najavom protesta opozicije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Večeras je 11 inspektora iz pet različitih inspekcija ušlo na glavni ulaz u restoran Stara Ada, koji je u mom vlasništvu i započelo pretres. Pretpostavljam, ovo nema nikakve veze sa današnjom prijavom i najavom protesta za nedjelju?! Ovo je, dakle, dokaz da živimo u demokratskom društvu, da smo svi jednaki pred zakonom? Da se režim ne plaši onoga što će da uslijedi u nedjelju od 18 časova?", napisao je Radović.

On je dodao da se ne boji, jer posluje po zakonu.



"Moje poslovanje je uvijek bilo po slovu zakona, ali i u skladu sa društvenom odgovornošću. Razumijem da vam je to nepoznanica, s obzirom na to kako ste vi navikli da stičete. Svi naši zaposleni su uredno prijavljeni, u potpunosti poštujemo sva prava radnika. Plata čistačica je 800 KM, pomoćnih radnika 900 KM, a konobara 1.100 KM sa punom i urednom prijavom. Niko ne prima minimalnu platu!", kaže Radović.

Istakao je i da je do 30. septembra sa računa restorana uplaćeno više od pola miliona KM na ime PDV, poreza i doprinosa.

"Na njihovu žalost, i sve kontrole fiskalnih računa su bile uredne! Ponavljam, SVI porezi izmireni. Ipak, to nije predstavljalo prepreku da nas sada spontano posjete građevinska, sanitarna, ekološka, tržišna i poreska inspekcija.

Zaposleni nisu zaslužili da zbog mog političkog angažovanja trpe pritiske, jer to su čestiti i pošteni ljudi koji vrijedno zarađuju svoje plate", kaže Radović i dodaje:

"Dolazimo i mi vama u inspekciju u nedjelju od 18 časova. Samo što će nas biti daleko više".

(MONDO)