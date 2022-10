Nedićeva pozdravila najavu ostavke GIK Doboj: Jedna od rijetkih dobrih odluka

Ukoliko Nenad Paleksić i cijeli GIК Doboj podnesu kolektivnu ostavku, to će biti jedna od rijetkih dobrih odluka koje su donijeli.

Poručila je ovo predsjednica Gradskog odbora PDP Doboj, Olivera Nedić reagujući na današnju izjavu predsjednika Gradske izborne komisije Doboj Nenada Paleksića koji je najavio sazivanje sjednice na kojoj će podnijeti kolektivnu ostavku, jer su kako kaže pritisci na njih postali nepodnošljivi.

Nedićeva kaže da su Paleksić i cijeli GIK Doboj direktni saučesnici u kompromitovanju izbornog procesa koji je od tog “grada stvorio slučaj naširoko poznat”.

Ona ističe da i dalje ostaje pitanje kako se moglo dozvoliti da ista izborna komisija vodi izbore u Doboju nakon ponovljenih lokalnih izbora.

"Nakon što je pojedinim kandidatima SNSD "nestalo" za 2 mjeseca 15.000 do 17.500 glasova, najlogičniji potez je bio da tada, u najmanju ruku zbog moralne odgovornosti, GIК Doboj podnese ostavku ili bude smijenjen, što se nije desilo. Ukoliko osjećaju neki pritisak, to je onaj koji ih sustiže zbog neregularnosti u izbornim procesima u kojima su i sami učestvovali. U svakom slučaju, ako i podnesu ostavke, to ih neće amnestirati potencijalne krivične odgovornosti za sve što su činili", poručila je Nedićeva.

