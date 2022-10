CIK sutra saopštava sve izborne rezultate, osim za predsjednika Srpske

Centralna izborna komisija BiH sutra će saopštiti rezultate Opštih izbora održanih 2. oktobra za sve nivoe vlasti, osim za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Izvor: CIK BiH

Inače, rok od 22. oktobra do kada CIK treba da utvrdi rezultate izbora je interni rok koji je CIK sebi zadao, a Izborni zakon BiH prepoznaje samo rok od 30 dana za konačno potvrdi rezultate izbora.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a rekao je na današnjoj pres konferenciji da očekuje da CIK utvrdi rezultate izbora i za predsjednika i potpredsjednika do 22. oktobra te da ako to ne učini da će ići sa "ozbiljnim" i pojedinačnim krivičnim prijavama protiv članova CIK-a.

"Ponovno brojanje glasova još nije završeno za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i ti rezultati će se utvrditi naknadno. Za ostale nivoe vlasti to će biti utvrđeno sutra na sjednici i biće dat rok za žalbe na te utvrđene rezultate kako bi ostalo vremena da se te žalbe riješe do 2. novembra do kada CIK po zakonu treba da potvrdi rezultate izbora", ispričao je izvor "Nezavisnih" iz Centralne izborne komisije BiH.

(Nezavine novine/RTRS)