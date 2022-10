Brojne osude na izjavu Hadžifejzovića gdje spominje ubistvo Milorada Dodika (VIDEO)

Vlasnik i direktor sarajevske Fejs televizije Senad Hadžifejzović je, tokom razgovora sa gostom u emisiji o tome šta da se radi sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, upitao da li je rješenje da se "smijeni, smiri, ubije?".

Hadžifejzović je u "Centralnom dnevniku" na Fejs televiziji zajedno sa gostom, analitičarem Dušanom Јanjićem, razgovarao o načinima šta raditi sa Dodikom.

- Kada govoriš da je Dodik lutajući dron, bajraktar i da je opasan kao takav, da može da izazove sukobe, ne misliš da bi Vučić trebao da reaguje? Šta ja znam, da ga smiri, smijeni, ali da reaguje i da reaguje neko sa Zapada. Evopa nikakva, njemačku ulogu si objasnio, ali Amerika? Da li bi trebalo da ga se šta, kako? Smijeni, smiri, ubije? - upitao je Hadžifejzović gosta tokom razgovora.

Na njegove izjave reagovali su brojni članovi SNSD-a, kao i predsjendik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Javno pozivanje na ubistvo Milorada Dodika nije ništa drugo do legalizacija terorizma kao opcije u BiH, rekao je Srni savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Milan Tegeltija.

Tegeltija je naveo da je javnost juče imala priliku da gleda na sarajevskoj televiziji razmatranje ubistva Dodika kao opcije.

"Nema te novinarske i analitičarske slobode koja dozvoljava razmatranje ubistva kao opcije i to ne smije proći tek tako", rekao je Tegeltija, komentarišući izjavu novinara Senada Hadžifejzovića koji je tokom razgovora sa gostom u emisiji o tome šta da se radi sa Dodikom, upitao da li je rješenje da ga "ubiju?"

Ako to prođe tek tako, kaže Tegeltija, onda je terorizam legalizovan kao opcija u BiH.

On je konstatovao da opozicija u Republici Srpskoj ne reaguje na ovo i postavio pitanje da li to znači da je takav razgovor na televiziji njima prihvatljiv.

Tegeltija je rekao da na sve ovo ćute Delegacija EU i silne međunardne organizacije, mediji, ambasade, OEBS.

"Da li to znači da je otvoren lov na Dodika i da je razgovarati o njegovom ubistvu sasvim OK? Da li su to podignuti ulozi? Da li je promijenjena `igrica`, pa se sad može razmatrati i ubistvo kao opcija?", upitao je Tegeltija.

On navodi da bi bilo dobro da to kažu da znamo da se prilagodimo toj novoj "igri".

"Ne morate ni da nam kažete. Dovoljno će biti vaše ćutanje da shvatimo", zaključio je Tegeltija.

Član Glavnog odbora SNSD-a Srđan Mazalica smatra da ne treba površno shvatiti skandaloznu izjavu novinara Senada Hadžifejzovića, koja, kako je rekao, otkriva namjere i želje ljudi iz političkog Sarajeva da se Milorad Dodik ukloni sa političke scene i da se to pokuša uraditi svim dozvoljenim sredstvima, pa i fizički.

"Hadžifejzović je novinar i njemu je dobro poznato šta znači nesmotrena izjava, jer on takve izjave od političara lovi i traži ih, njemu je dobro poznato šta takva rečenica može izazvati u javnosti", rekao je Mazalica Srni.

Mazalica je dodao da je Hadžifejzović samo otkrio šta su stvarne želje njega i sličnih njemu kada se kao jedna od opcija rješavanja navodnog pitanja i "problema" koji se zove Milorad Dodik navodi fizička likvidacija.

"To imamo priliku čuti i vidjeti kroz komentare na internet portalima, koji takve komentare ne sankcionišu, ne brišu i na taj način se takvo razmišljanje uvodi u javnu svijest", dodao je Mazalica.

Mazalica smatra da se Hadžifejzović treba izviniti Dodiku i svima u Republici Srpskoj.

Nenad Stevandić je rekao da "mržnja koja stalno dolazi iz Federacije BiH, pozivi na ubistvo, targetiranje i uništavanje porodica nikada nisu prestali".

Stevandić je naglasio da su ti pozivi isti i za vrijeme Radovana Karadžića, Biljane Plavšić, Dodika i Željke Cvijanović i pri tome se onaj koji je dobio najveću podršku koristi kao alibi da bi se zatro čitav narod, da bi se onesposobilo postojanje, odnosno sam status i budućnost Republike Srpske.

On je dodao da to ne treba da iznenadi, pogotovo ne treba da iznenadi da ljudi poput Dušana Janjića koji se javno slika i grli sa Ramušem Haradinajem, dolazi da podrži takve ideje.

