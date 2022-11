"Ovo neće stati, idemo do kraja": Opozicija pozvala na sutrašnji protest u Banjaluci i iznijela zahtjeve

Predstavnici opozicionih partija u Srpskoj obratili su se javnosti u susret sutrašnjem protestu građana, trećem koji organizuju nakon izbora.

Izvor: PDP, Informativna služba

Milan Minja Savanović iz Liste za pravdu i red pozvao je narod sutra u 18 časova ispred RTRS. Kaže da je policija odobrila skup.

"RTRS je kuća koju svi plaćamo", rekao je on.

Poziv građanima uputila je i Jelena Trivić, kandidat PDP za predsjednika RS na prošlim izborima.

"Protesti neće stati. Ima 1.000 razloga, a kulminiralo je sistemskom krađom izbora. Naša žalba je na Apelacionom vijeću. Ostaje zahtjev i sa prethodnih protesta, a to je procesuiranje odgovornih za krađu. Kakva god bila odluka Apelacionog vijeća, mi ne možemo mirno da posmatramo. I ostaje zahtjev prema RTRS da prestanu etiketirati svakoga ko ne misli kao režim. Kreatori lažnih vijesti nisu svi njihovi novinari, nego jedna grupa ljudi. Do sada nismo govorili imena, ali nemojte misliti da nećemo", rekla je Trivićeva.

Ona je upitala ko iz “vrha kabineta” sastavlja lažne vijesti.

"Zato je protest ispred RTRS. Ali ima i drugih razloga. Pogledajte bahaćenje, povećanje budžeta predsjednika RS sa 10 na više od 50 miliona. Da bi on bio “dobrotvor”. To nije posao predsjednika, imaju institucije za to. Navodnu izbornu pobjedu nećemo priznati. Ima instanci i dalje, ako bi odluka Aplelacionog vijeća bila negativna za nas. Ja ću ići do kraja", rekla je Trivićeva.

Lider PDP Branislav Borenović iznio je detalje iz izvještaja Glavnog centra za brojanje CIK.

"Neće samo Jelena ići do kraja, ići ćemo svi zajedno do kraja. Da zaustavimo organizovanu izbornu pljačku. Očekujem da tužilaštva RS i BiH počnu raditi svoj posao, da će odgovarati ljudi na čelu sa prvim čovjekom SNSD. Podnijeli smo zahtjev za poništenje izbora. Žalba ima 117 poglavlja, više od 300 strana činjenica složenih u armirani beton žalbu", istakao je Borenović.

Upitao je CIK zašto nije objavila izvještaj o kontrolnom brojanju.

"Postavljam pitanje da li je tačno da je kroz kontrolno brojanje utvrđena razlika 9.326 glasačkih čistića između zaduženog i vraćenog broja? A tačno je. Da li je tačno da iz RS nedostaje sa 13 biračkih mjesta u RS izvodi sa centralnog biračkog spiska. A tačno je", kaže Borenović.

On je iznio podatak da je više od 68.000 glasačkih listića sporno ili ih nema.

"Očekujem da odluka suda ne bude politička nego pravna", rekao je on.

Saša Lazić, odbornik u banjalučkoj Gradskoj skupštini i predstavnik Pokreta Banjaluka zove kaže da ima obavezu da ne prihvati lakrdiju koja nam se servira.

"Nemojte dozvoliti da od nas prave ovce. Jer nas neće biti. Nema nas više od 800.000. Za to je zaslužan režim, pa ko bio u njemu", rekao je Lazić.

Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS, osvrnuo se na intervjue predsjednika CIK, Suada Arnautovića, koji je rekao da danima nakon izbora nije imao rezultate sa svih biračkih mjesta.

"On sam je rekao da je proces kontaminiran. On je rekao da je Dodikova razlika 16.000 glasova, a da je tamo uneseno 29.000. Tražimo istinu, vršićemo konstantan pritisak. Kako ući u nove izbore, sa ovim nivoom povjerenja?", kaže Radović.

