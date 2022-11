Čubrilović: Nastaviti sa vraćanjem nadležnosti

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je uvjerenje da će i naredni saziv parlamenta nastaviti da se bavi vraćanjem nadležnosti Srpskoj.

Čubrilović je ocijenio da će taj proces potrajati, s obzirom da ni nadležnosti nisu jednom odlukom prenesene na nivo BiH, nego je to trajalo godinama.

On je naglasio da je važno to što je Republika Srpska stvorila uslove da se o tome razmišlja i da se ne miri sa postojećim stanjem.

"Vjerujem da će se i naredni saziv baviti ovim pitanjima i ostati na istom putu. Nije zgoreg ponoviti zašto Srpska traži vraćanje nadležnosti. Mnoge se nisu pokazale efikasnijim i zbog toga sve treba drugačije posmatrati, a najbolje je onako kako je Dejton i propisao", rekao je Čubrilović za "Glas Srpske".

On je rekao da je BiH složena i da je potreban dijalog kako bi se mogli približiti stavovi o nekim pitanjima, te da se treba težiti funkcionalnosti i čuvanju onoga što je donijelo mir.

Prema njegovim riječima, Narodna skupština Republike Srpske postala je vidljivija i faktor odlučivanja i na nivou BiH, a to je ono što joj i Ustav daje.

"Stvoreni su uslovi da Republika Srpska odlučuje o najvažnijim pitanjima kada je riječ o BiH u nekim međunarodnim odnosima, ali o njenom unutrašnjem uređenju. Taj institut, koji ima srpski član Predsjedništva, ne treba posmatrati kao nešto izvan ili drugačije od drugih obaveza Narodne skupštine", naglasio je Čubrilović.

Čubrilović je dodao da je dobro da se u republičkom parlamentu čuju i mišljenja koja su potpuno oprečna od onoga što se očekuje.

On navodi da je parlament najbolje ogledalo društva, kao i da poslanici imaju pravo da, u okviru svog vremena, postavljaju različite teme, a kroz šta žele da promovišu svoj politički rad, iako to ne treba zloupotrebljavati.

Čubrilović kaže da važeći Poslovnik Narodne skupštine Srpske daje široka ovlaštenja, te da ga je potrebno dograđivati u smislu preciziranja nekih situacija koje mogu da se nametnu.

Govoreći o inflaciji, Čubrilović je rekao da sama činjenica da Republika Srpska izvršava obaveze govori da je urađen dobar posao.

On je naglasio da je za građane dobro to što su na vrijeme usvojeni budžet i ekonomska politika za 2023. godinu, te dodao da budući saziv ima dovoljno vremena da to koriguje kroz rebalans ako bude trebalo.

"Vjerujem da će zbog inflacije to morati, možda već i krajem prvog kvartala naredne godine", naveo je Čubrilović.

Govoreći o najtežim izazovima u radu parlamenta, Čubrilović je naveo da je u devetom sazivu to bila odluka Ustavnog suda BiH o ukidanju Dana Republike, na koju je, kako je rekao, Srpska uspjela da nađe adekvatan zakonski odgovor.

On je podsjetio da je Narodna skupština usvojila, između ostalog, zaključke u vezi sa informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Srpske, o primjeni Dejtona i radu visokog predstavnika, odnosno neustavnim nametnutim zakonima, te prenesenim nadležnostima.

Komentarišući Centralnu izbornu komisiju i njeno djelovanje nakon izbora, a koje je oživjelo priču da Srpska treba samostalno da sprovodi izbore za predsjednika Republike i narodne poslanike, Čubrilović je rekao da se Izborni zakon treba mijenjati.

"O nadležnostima, tumačenje treba dati struka. Imali smo i unutar našeg bloka kontradiktorne stavove, ali Izborni zakon treba mijenjati. Prije svega, u ovom izbornom procesu smo mogli da uočimo određene anomalije na biralištima, a ni CIK nije najspremnije dočekao ove izbore", zaključio je Čubrilović.

