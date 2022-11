Završena maratonska sjednica u Bijeljini: Jedan od zaključaka formiranje v.d Predsjendištva SDS-a

Na sjednici Glavnog odbora SDS, koja je danas održana u Bijeljini, predsjednik SDS Mirko Šarović je potvrdio ostavku i sva ovlaštenja, do izbora novog lidera stranke, prenio na predsjednika GO, Milana Miličevića.

Izvor: SDS

Glavni odbor SDS je danas donio odluku o ulasku u unutarstranačke izbore.

Miličević je rekao da je njegova prava obaveza da Glavnom odboru na sjednici koja će biti vrlo brzo održana predloži tim koji bi se trebao zvati vršioci dužnosti Predsjedništva SDS.

"To će biti tim koji će voditi stranku do okončanja unutarstranačkih izbora, na kojima će biti birani svi, od mjesnih odbra, pa do predsjednika SDS. Ne želimo da SDS ima bilo kakav vakum jer pred nama su redovna zbivanja i politički događaji u kojima moramo učestvovati", istakao je Miličević, dodajući da su ovo u stvari i redovni unutarstranački izbori koji se po statutu SDS inače održavaju nakon svakih opštih izbora.

Miličević je rekao da SDS nije zadovoljan rezultatom proteklih izbora.

"Ima tu i subjektivnih i objektivnih razloga. Naravno da se svi slažemo da su izbori protekli neregularno i da smo u tom pravcu sa našim stavovima kao stranaka zajedno sa našim parterima. Ali to nas ne sprječava da izvršimo unutarstranačke izbore radi konsolidacije stranke da bi ona iz svega ovog izašla jača", rekao je Miličević.

Izvor: SDS

On je dodao da je to posao koji jedan čovjek nikada ne može izvesti ukoliko ne postoji ozbiljna organizacija i infrastruktura stranke i timski rad.

"Ako nema toga, tu nema uspjeha i rezultata. To sam naučio u svom dosadašnjem političkom radu u SDS i tako će biti ubuduće. Mi nemamo namjeru na bilo koji način biti saradnici režima protiv kojeg smo se borili i to je naš stav. Da bi borba protiv režima bila kvalitetna i dobra, a u cilju bolje pozicije Republike Srpske i standarda ljudi koji u njoj žive u tom smislu trebamo i modernizovati način rada strankom jer se dosadašnji način pokazao neefikasan", naveo je Miličević.

Mirko Šarović je rekao da je kao predsjednik stranke u skladu sa Statutom SDS prenio svoja predsjednička ovlaštenja na Milana Miličevića.

On je istakao da je važno da su sve odluke na današnjoj sjednici GO bile jednoglasne.

"Svi ostajemo na okupu i stranka iz ovog treba da izađe jača. Ja ću sa svoje strane dati punu podršku ovom procesu. Miličević će od mene imati maksimalnu podršku kao i od ostalih članova Predsjedništva SDS. Ovu sjednicu završavamo u dobroj atmosferi i nadam se boljim danima za SDS", poručio je Šarović.