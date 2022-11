Stanivuković: Jedino što je tačno u objavama Jelene Trivić je gramatika

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je, gostujući u emisiji "Telering" na RTRS komentarisao zategnute odnose s Jelenom Trivić, probleme u stranci, ali i u gradu.

"Priče o napuštanju PDP-a traju godinama. Smatram da treba da jačamo iznutra. Pitajte Jelenu Trivić gdje je puklo. Nisam advokat Jelene Trivić, pa da ja objašnjavam šta i kako ona radi. Između nas nije postojao sukob, nego jednostrani napad s njene strane. Sama je odlučila da napravi prvi korak u tom pravcu. Do izbora je govorila drugačije, hvalila i mene i Branislava Borenovića. Ono što smo do sada prošli, to je za mene sveto“, rekao je Stanivuković.