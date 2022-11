Izetbegović: Perverzno je da SDA nije poželjna, a HDZ i SNSD jesu

Bakir Izetbegović, lider SDA, optužio je strane diplomate da su imali veliku ulogu da SDA ne bude dio vlasti.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Oni stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na nas. Dakle dotakli nisu niti su se bavili onim ko je prijetio miru u BiH", kaže Izetbegović i dodaje da je perverzija da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu.

"To su naopake, pervertirane vrijednosti i postupanja. Dakle nikako se ne baviti političarima u RS koji su proizveli krizu kakvu jesu, pokušati tamo praviti promjene, naći neke blokove tamo i podržati ih, a to je bilo u blizu sve. Itekako su mogli to uraditi da su htjeli", rekao je lider SDA za Federalnu televiziju.

Izetbegović smatra da je HDZ nakon svega podignut na pijadestal gdje je nedodirljiv.

"Nije to krenulo sad. Uporni pritisak na nas da nešto damo, da nešto popuštamo, da se nešto završava na naš račun, pa ako nećeten onda ste frigidni, nefleksibilni, onda se sa vama ne može itd", kazao je lider SDA, prenose federalni mediji.

Tvrdi da će SDA u Parlamentu FBiH imati 12 ili 13 delegata u Domu naroda i da će time u vodu pasti sporazum osmorke i HDZ-a.

Sporazum HDZ-a i "osmorke" koji su juče potpisali Dragan Čović, predsjednik HDZ-a i Nermin Nikšić, lider SDP-a u ime osmorke, okarekterisao je kao blef.

"Osim sporazuma potrebno je imati 11 bošnjačkih delegata u bošnjačkom Klubu poslanika u Domu naroda FBiH. Ne bih rekao da će doći do tog broja 11 i mislim da je ovo više jedan blef", rekao je Izetbegović.

Po njemu, SDA već ima 11, vjerovatno 12, sa partnerom 13-14.

"Tako će se i završiti. Znaćemo evo u roku od par dana gdje smo. A ovo služi tome da se stvori atmosfera jednog talasa da je stvar već gotova, da je sve već krenulo i ljudi se povode, pa da možda neki koji se još uvijek razmišljaju i dvoume opredijele za neku stranu koja tako to samouvjereno pravi već sporazume, dogovara se sa Čovićem", rekao je lider SDA i dodao da sporazum "osmorke" i HDZ-a ne znači da će naredne četiri godine SDA biti u opoziciju.

Izetbegović smatra da je sporazum očigledno rađen, "kao što su i sami priznali, u ofisu HDZ-a".

"Šta kane sa RTV sistemom, šta prije toga kane, kakve promjene u Ustavu, šta je to eventualno obećala osmorka HDZ-u da će uraditi što mi nismo htjeli da pristanemo da uradimo pa je dio toga nametnuo Kristijan Šmit", kaže lider SDA i pita se šta su nakanili sa obavještajnom službom i pravosudnim sistemom.

"Dakle to su još uvijek samo opredjeljenja da će se nešto raditi. Šta? Za šta je HDZ insistirao i na šta se to eventualno pristalo, a da nije precizirano u samom sporazumu", zaključuje Izetbegović.