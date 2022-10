Izetbegović: Znao sam da nemam šanse, ali sam morao ostaviti drugačiji utisak

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović priznao je kako je od početka predizborne kampanje imao male šanse za pobjedu u utrci protiv Denisa Bećirovića, ali da je zbog stranke morao ostavljati utisak kako je uvjeren u pobjedu.

Izvor: Anadolija / Elman Omić

Tokom predizborne kampanje često se od Izetbegovića mogla čuti izjava: "Neka ih se udružilo 11, neka ih je 10.111, jedan odlučuje" što je izazivalo euforiju kod simpatizera i članova SDA koji su bili ubijeđeni u pobjedu njihovog stranačkog lidera.

No, iako su oni vjerovali u to, čini se da Izetbegović baš i nije. To je potvrdio sinoć tokom gostovanja na Federalnoj televiziji.

"Kada izađete u kampanju kako sam ja izašao, protiv 11, od čega su četiri respektabilne stranke, onda su šanse da to zaista postignete jako male. Ali da biste podigli vlastitu stranku, njeno samopouzdanje, energiju u njoj, jedan entuzijazam, onda morate pokazati samouvjerenost. Ja sam snažno radio na tome, prije svega da podignem stranku i da spasim stranku. Jer rezultat koji je SDA ostvarila, nakon svih ovih godina, decenija, blokada i pandemija, afera postigla na ovim izborima je izvanredan. I mislim da je to moj glavni uspjeh i to mi je, na kraju krajeva, bio glavni cilj", izjavio je Izetbegović, prenosi Kliks.

"A da izađete sa 11 dobro organizovanih stranaka na kraj, bilo je skoro pa iluzorno. Ali sam morao ostavljati utisak da je ta stvar moguća", bio je iskren Izetbegović.

Denis Bećirović je ostvario ubjedljivu pobjedu za člana Predsjedništva iz reda Bošnjaka sa više od 113 hiljada glasova. On je dobio 318.442 glasova, dok je Izetbegović imao povjerenje 205.408 građana.