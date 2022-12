Srpska open, most u Česmi: Zašto Stanivuković i Dodik ne popričaju i o gradskom budžetu?

Budžetska saga u Banjaluci se nastavlja, ovaj put sa odgađanjem usvajanja nacrta i prijedloga rebalansa budžeta za ovu godinu. Ključnim projektima u Gradu sve više se upravlja na osnovu neformalnih inicijativa, a sastanka gradske vlasti i stranačkih lidera nije bilo.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Sjednica Skupštine grada Banjaluka je zakazana 8. decembra, a na dnevnom redu bi trebalo da budu nacrti rebalansa budžeta za ovu i budžet grada za narednu godinu.

Novi kolegijum donio je stare priče. Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ponovo je optužio odborničku većinu predvođeno SNSD-om da opstruiše brojne, za grad korisne, tačke dnevnog reda i da sprečava zakašnjelo usvajanje rebalansa.

Ovo je tek druga zakazana sjednica Skupštine Grada u pet mjeseci, a više od 50 odsto tačaka sa dnevnog reda je opet povučeno. Rebalans je pripremljen još u junu i tek sada dolazi na dnevni red sjednice, ali u pitanju je nacrt koji tek treba da postane prijedlog i bude usvojen.

"Ovo je posljednji voz da se donesu, jer do kraja godine imamo samo dvije sjednice. Ako se to ne dogodi, skupštinska većina vodi Banjaluku u privremeno finansiranje", naveo je Stanivuković.

Skupštinska većina u Banjaluci, koja se proslavila odbijanjem brojnih inicijativa sa dnevnog reda, odlaskom Mladena Ilića (SNSD) u Narodnu skupštinu izgubila je lidera koji je artikulisao zajedničke stavove, pa za sada sa te strane nema direktnog odgovora.

Neven Stanić odbornik "Ujedinjene Srpske" u Skupštini grada u izjavi za "Srpska info" rekao je da postoje usvojene odluke u budžetu Banjaluke i da oni smatraju da se te odluke trebaju realizovati, kao što gradonačelnik realizuje svoje odluke i da zato blokiraju neke tačke dnevnog reda.

"Prethodni rebalans budžeta smo mi usvajali kako bi uključivali svoje politike, tako i Stanivuković uključuje i svoje. Kasnije se ispostavlja da on svoje politike realizuje, a naše ne i stavlja ih po strani (npr. jednokratna pomoć za penzionere; prim. aut). Tako je bio slučaj i sa isplatom za porodilje pa je to kasnije urađeno. Ali, opet dolazimo u situaciju da se moramo naguravati da li nešto treba ili ne treba i da se to prolongira i čeka zadnji trenutak i bilo kakva odgovornost za neki zastoj ili negativne posljedice pada na teret Stanivukovića jer je on taj koji neće da sarađuje", rekao je Stanić za "Srpskainfo".

Lideri partija "iskulirali" gradonačelnika

Gradonačelnik je na pres konferenciji 4. novembra na kojoj se više bavio svojim političkim ambicijama, pozvao lidere parlamentarnih stranaka na sastanak u Banjaluku na kojem bi bio postignut dogovor o budžetu jer političari na nivou Grada izgleda nikako ne mogu da se dogovore.

Naglašeno je tada da je Republika Srpska usvojila i rebalans aktuelnog i novi budžet, a da zbog opstrukcije odborničke većine u Gradu, Banjaluka još nije usvojila ni rebalans.

"Moramo po hitnom postupku da raspravljamo o rebalansu budžeta. Banjaluka mora dobiti taj dokument, kao i budžet za 2023. godinu, a koji ne smiju biti predmet potkusurivanja i ucjenjivanja. Kada su parlamentarne stranke na nivou Republike, a koje imaju i svoje odbornike u Skupštini Grada, brzo usvojile republički rebalans pozivam ih da u tom pravcu dođu na razgovor u Banjuluku", kazao je gradonačelnik Stanivuković.

"Bilo bi poželjno da takav sastanak bude već naredne sedmice. Ukoliko se to ne desi, moraćemo početi našu političku borbu, na miran i demokratski način", kaže Stanivuković.

Stanivuković nakon toga nije počeo političku borbu, poziv je ostao bez ikakvog odjeka, a lideri parlamentarnih stranaka iz RS - ako im je poziv iz Kabineta Gradonačelnika uopšte i upućen mimo medija - mogli su da iskoriste brojne izgovore jer je u novembru konstituisan novi saziv NSRS i aktivno se radi na formiranju nove vlade RS i vlasti na nivou BiH.

Istovremeno, ni Stanivuković nije bio besposlen. Dan nakon pres konferencije zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom svečano je obilježio početak radova na gradnji mosta preko rijeke Vrbas u Banjaluci, u praksi demonstrirajući svoj pragmatičan stav da ne može ignorisati republičke institucije kada su u pitanju projekti u Banjaluci. Po svemu sudeći, nisu iskoristili priliku da razgovaraju i o deblokadi (rebalansu) budžeta.

Uočljivo je da je Stanivuković posegnuo za direktnim kontaktom sa Miloradom Dodikom pokušavajući da zaobiđe lokalni SNSD. Istu ideju (razgovora sa Dodikom) imao je i prošle godine kada budžet Grada nije bio usvojen sve do aprila.

Zanimljivo je da i Dodik uviđa da Banjaluka "ne može (ne treba) biti blokirana", ali rebalans i blokadu od strane odbornika SNSD-a, ne komentariše.

"Banjaluka je grad koji traži da se rješavaju problemi. Ako opozicija misli da ne treba biti saradnje sa institucijama Srpske, onda će to biti na štetu Banjaluke", komentarisao je on svoju saradnju sa Stanivukovićem. Rekao je da je "sa Banjalukom sprovedeno nekoliko akcija", a da joj predstoji organizovanje "Srpska opena" kako bi bila dobar domaćin.