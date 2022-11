Stanivuković pozvao na sastanak u Banjaluku lidere parlamentarnih stranaka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je danas na sastanak lidere parlamentarnih stranaka RS na kojem bi se pričalo o budžetu grada.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Stanivuković je napomenuo da je Republika Srpska usvojila i rebalans aktuelnog i novi budžet, a da zbog opstrukcije odborničke većine u Gradu, Banjaluka još nije usvojila ni rebalans.

"Moramo po hitnom postupku da raspravljamo o rebalansu budžeta. Banjaluka mora dobiti taj dokument, kao i budžet za 2023. godinu, a koji ne smiju biti predmet potkusurivanja i ucjenjivanja", kazao je gradonačelnik Stanivuković na današnjoj konferenciji za novinare.

"Kada su parlamentarne stranke na nivou Republike, a koje imaju i svoje odbornike u Skupštini Grada, brzo usvojile republički rebalans pozivam ih da u tom pravcu dođu na razgovor u Banjuluku", kazao je gradonačelnik.

Kako ističe, bilo bi poželjno da takav sastanak bude već naredne sedmice.

"Ukoliko se to ne desi, moraćemo početi našu političku borbu, na miran i demokratski način", kaže Stanivuković.

Grad stabilan po svim parametrima

Banjaluka je stablina po svim parametrima – ekonomskim i finansijskim, kao i u smislu privrede, turizma i svih oblasti u gradu koje se redovno odvijaju.

"Dali smo sve naše kapacitete da Banjaluka doživi svoju stabilnost i sigurnost. Kada pričamo o oblasti finansija, to znači da prvi put od 2013. godine nemamo kratkoročnih zaduženja, svi su vraćeni. U posljednjih 15 godina dugoročni krediti su najmanji, a do kraja godine vratićemo 30 miliona KM. Uz to, uspjeli smo da servisiramo sve redovne obaveze", poručio je gradonačelnik.

Istakao je da je suficit najveći u posljednjih 15 godina i iznosi 27 miliona KM, kao i da Banjaluka ima najveći budžetski okvir.

"Radili smo posvećeno u godinama krize i brojnih izazova", kazao je on.

Kada je riječ o gradskim politikama podrške, kako je naveo – za kratko vrijeme je već više stotina predmeta za legalizaciju riješeno.

"Da smo samo legalizaciju riješili, ja sam ispunjen čovjek, ali mnogo je još toga", kazao je gradonačelnik.

Tu su, kako je naveo – besplatni udžbenici i najveća podrška obrazovnom sistemu, velika obnova škola, sufinansiranje privatnih vrtića, najveći investicioni ciklus od 50 miliona KM, gradnja dvije škole nakon 20 godina, izgrdanja dva nova vrtića, novi festivali, najveći podsticaji privredi, velika obnova puteva u centru grada…

"Radimo i i najveći broj projekata u oblasti vodosnabdijevanja, vrijedan 30 miliona KM, kako bi do kraja 2024. godine više od 95 odsto sela bilo pokriveno urednim vodosnabdijevanjem. Odblokirali smo i račun „Akvane“, uplatili smo dio poreza i doprinosa za ZIBL i uhvatili se u koštac i sa svim drugim izazovima koji su nas dočekali. Nismo imali podršku skupštinske većine, nego opstrukcije, ali nismo imali ni razumijevanje niti podršku republičkog nivoa kao što bi trebalo", poručio je gradonačelnik.

Slijede brojni projekti, poput sutrašnje gradnje mosta u Česmi, zatim gradnje Kuće Milanovića na proljeće, Spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata naredne godine, gradnja novog hotela Palas, nova Gospodska…

"Ovo je samo dio onog što smo uradili i što ćemo raditi. Zahvalan sam sugrađanima što su ovo prepoznali i vrednovali na pravi način", kazao je gradonačelnik, napominjući da se pet mjeseci čeka donošenje rebalansa budžeta, koji treba da bude raspoređen i na najbolje projekte, ali i da pokrije određene stvari u budžetu.

