SNSD o pomoći penzionerima od 60 KM: Čega se pametan stidi...

Umanjiti ionako nedovoljan iznos podrške jednoj od najugroženijih kategorija društva je u najmanju ruku ponižavajuće, kažu Gradskom odboru SNSD povodom odluke gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da penzioneri dobiju pomoć od 60 KM.

"Zar je to Banjaluka danas? Nećemo to dozvoliti! Osim što gazi po dostojanstvu banjalučkih penzionera, Stanivuković svjesno ignoriše odluke Skupštine koje su obavezujuće i time grad vodi u haos", objavio je GO SNSD na "tviteru".