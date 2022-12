Kovačević: SNSD opet uputio žalbu na odluku CIK-a o spornom listiću

SNSD je juče ponovo Apelacionom vijeću Suda BiH uputio žalbu na sramnu i nezakonitu odluku Centralne izborne komisije (CIK), rekao je Srni portparol ove stranke Radovan Kovačević.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"S obzirom na to da je sada već potpuno jasno da je ovaj sastav CIK-a spreman donositi isključivo političke odluke, a ne odluke u skladu sa zakonom, kao i to da ne poštuje sudske odluke i uputstva suda, ovaj put smo zatražili od Suda da odlučuje u tzv. sporu pune jurisdikcije, to jeste da preinači odluku CIK-a", istakao je Kovačević.

On je naglasio da SNSD smatra da Sud ovaj put ne treba da odlučuje samo o žalbi SNSD-a, nego treba da odlučuje i o samom sebi, autoritetu vlastitih odluka, pa i same svrhe Suda u pravnom sistemu.

"Potpuno je jasno da je ovaj sastav CIK, koji je izabran na nezakonit način, isključivo donosi političke odluke i da sada rade ono što je potrebno izbornim gubitnicima u BiH a to je da u interesu SDA što više oduglovače formiranje vlasti i formiranje Doma naroda, kao i to da glavnim partnerima SDA, a to su PDP i SDS, omoguće da imaju nekakav kapacitet, nekakvu nadu da, bez obzira na to što je izborna volja građana Republike Srpske takva da SNSD treba da čini vlast, da im pruže bilo kakvu šansu da zajedno formiraju vlast i rade protiv interesa Republike Srpske", istakao je Kovačević.

On je rekao da SNSD iskreno vjeruje da Sud neće podleći pritiscima, da će zaštiti svoj autoritet i da će donijeti odluku u skladu sa pravom, u skladu sa zakonima i da će se se potvrditi odluka Narodne skupštine Republike Srpske u skladu sa izbornom voljom građana Republike Srpske i da će SNSD sačuvati četiri delegata kako su građani i odlučili.

Centralna izborna komisija u četvrtak je ponovo (drugi put) donijela odluku o tome da prizna "sporni listić" za PDP iz Narodne skupštine RS, a na posrednim izborima za Dom naroda Bosne i Hercegovine.