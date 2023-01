Nešić prijavio dva stana u Tivtu, Košarac ima i "Vespu": Imovinski karton novih ministara u Savjetu ministara

Danas bi trebalo da bude potvrđeno imenovanje novog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Izvor: Nenad Nešić/Facebook

U biografijama kandidata za ministre može se steći uvid u imovinu koju trenutno posjeduju, odnosnu u onu koju su naveli u imovinskim kartonima.

Za ministra spoljnih poslova BiH predložen je Elmedin Konaković (NiP)

Od 2003. do 2010. godine Konaković je bio vlasik Samostalne trgovačke radnje (STR) “Aeg” u Sarajevu. Radni odnos u trgovini prekida 2010. godine zbog prihvatanja mandata u Skupštini Kantona Sarajevo.

Nakon toga počinje politička karijera Elmedina Konakovića. Kao član SDA od 2010. do 2015 bio je zastupnik u Skupštini KS, a naredne tri godine (do 2018.) obavlja funkciju premijera Kantona Sarajevo. Od 2018. do 2022. kao predsjednik NiP-a (Narod i pravda) je zastupnik u Skupštini KS i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Na izborima u oktobru 2022. godine osvojio je mandat u Federalnom parlamentu, no ipak će preuzeti funkciju državnog šefa diplomatije.

Od imovine posjeduje Škodu "Kodiaq" (2018. Godište) i 1/3 porodične kuće u Sarajevu (nasljedstvo od roditelja).

Interesantno je da Konaković u biografiji nije naveo rad u KK "Bosna" kao ni dane kada je profesionalno igrao košarku, prenosi Klix.

Za ministra finansija i trezora je predložen Zoran Tegeltija (SNSD)

Prvi posao je imao u Rafineriji nafte Bosanski Brod od 1986. do 1989. godine, a obavljao je komercijalne poslove. Od 1989. do 1993. radi u Opštini Mrkonjić Grad kao inspektor. Tokom 1994. radi u Republičkoj upravi javnih prihoda kao inspektor (današnja Poreska uprava RS).

Od 1994. do 2004. radi u Republičkoj upravi carine RS. Nakon toga do 2011. opet je u Opštini Mrkonjić Grad kao načelnik opštine, a od 2011. do 2018. obavlja dužnost ministra finansija RS. Godinu dana obavlja funkciju poslanika u Narodnoj skupštini RS, a 2019. postaje predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

U imovinskom kartonu navodi se da je vlasnik polovine stana od 116 metara kvadratnih u Banjaluci I kuću za odmor od 80 kvadrata takođe u Banjaluci. Vozni park čini Audi "A3" (2009. godište) u vlasništvu njegove supruge.

Staša Košarac je kandidat za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

On je radio u "Admiral Komerc" Višegrad (od 1997. do 2004.), Vijeću naroda RS (2006. - 2011.). U Parlamentarnu skupštinu BiH ulazi 2011. i tu ostaje do 2019. kada ulazi u Savjet ministara BiH na poziciji ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Od nepokretne imovine je naveo tri automobila: VW "Tiguan" (2020.), Fiat 500 (2021.), VW "Golf" (supruga) i motocikl "Vespa" kao i stan u Istočnom Sarajevu, u Trebinju i na Jahorini.

Za ministra pravde je predložen Davor Bunoza (HDZ)

Od 2006. do 2007. radi u Zajedničkom advokatskom uredu Sesar-Ćurić-Miletić, zatim od 2007. do 2011. U Udruženju “Vaša prava BiH”. Od 2011. do 2015. radi u svojoj advokatskoj kancelariji, a 2015. otvara zajedničku advokatski ured “Paponja-Bunoza” .

Posjeduje Citroen "C4" i stan u Mostaru.

Edin Forto je predložen za ministra saobraćaja i komunikacija BiH

Tokom karijere naveo je da je radio u GP "Put" od 2003. do 2005 kao zamjenik direktora. Od avgusta 2005. do januara 2006. radio je u Sarajevskoj pivari, a zatim prelazi u MIMS koji je imao istog vlasnika i tu ostaje do septembra 2006. Naredne dvije godine radi ponovo u GP "Put", a od 2008 do 2013. u firmi "Agregati i betoni". Od 2013. do 2015. godine Forto je bio direktor firme "Nexe".

Nakon toga počinje se baviti politikom, pa 2015. ulazi u Parlament FBiH i tu ostaje do 2019. januara kada preuzima funkciju premijera Kantona Sarajevo do maja 2020. Nakon što je smijenjen do januara 2021. poslodavac mu je bila "Naša stranka", a u januaru 2021. se vraća na premijersku poziciju.

Od imovine posjeduje stan u Sarajevu od 92 kvadrata (nasljedstvo) i plac od 2.350 kvadrata na području Opštine Centar Sarajevo. Od automobila posjeduje Renault "Kadjar" (2020. godište).

Dubravka Bošnjak (HDZ) je predložena za ministricu civilnih poslova

Od 1998. do 1999. Radi u firmi "Centri doo" Sarajevo, a zatim prelazi u Razvojnu banku FBiH gdje ostaje do 2014. godine i radi na poslovima izvršne direktorice sektora kredita i plasmana, kao posao samostalnog referenta, a bila je i izvršna direktorica za istraživanje, razvoj i kreditiranje. Zatim je radila u firmi "Džaferović doo" na poslovima analize i studije iz oblasti finansijskog poslovanja i računovodstveno-finansijskih I revizijskih poslova.

Takođe je radila na procjenama kreditnog rizika odobrenih kredita. U karijeri navodi i posao u "Operator – terminali FBiH", a od 2017. do danas je radila kao zamjenica direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Od imovine posjeduje stan od 75 kvadrata u Sarajevu i automobil Peugeot 307.

Za ministra bezbjednosti BiH je predložen Nenad Nešić (DNS)

U svom radnom iskustvu navodi "N Trade" (2022), zatim Parlamentarnu skupština BiH (2020. – 2022.), JP Putevi RS (2016. – 2020.) i ponovo "N Trade" (2014. – 2016.). Tokom karijere radio je i u MUP-u RS kao inspektor kriminalističke policije i inspektor za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara.

Od imovine posjeduje dva stana u Tivtu (Crna Gora) površine 182 I 163 kvadrata i dva garažna mjesta. Posjeduje i kuću i zemljište površine 87 + 316 metara kvadratnih u Sarajevu te zemljište od 11.250 kvadrata u Istočnom Novom Sarajevu. U imovinskom kartu je naveo da ima porodične veze sa firmama "N Trade", "N Group", "Dar Company" i "Energoinvest Automatika".

Nešić vozi Mercedesa (2021. godište)

Za ministra odbrane BiH je predložen SDP-ov Zukan Helez

Od 1993. do 2021. godine radio je kao profesor geografije u Gimnaziji Bugojno, a zatim prelazi u Predstavnički dom Parlamenta FBiH (od 2000. do 2010. godine). Od 2010. do 2014. bio je ministar za pitanja boraca i invalida u Vladi Federacije BiH, a zatim prelazi u Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Naredne četiri godine bio je u državnom parlamentu.

Od imovine posjeduje porodičnu kuću od 140 kvadrata, kao i stan od 83 kvadrata. Helez ima i zemljište površine 5.000 kvadrata, kao i poslovni prostor od 23 kvadrata. Sve nekretnine se nalaze u Bugojnu.

Posjeduje Audi "A6" i Peugeot 307.

Helez je naveo da mu je izrečena kazna za krivično djelo i da je 2. aprila 2019. godine postupak okončan uslovnom osudom, no to ga nije spriječilo da bude predložen za ministra.

Za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH predložen je Sevlid Hurtić (Bh. Zeleni)

Iako danas slovi za jednog od najbogatijih političara u BiH, karijeru je počeo kao fizički radnik na građevinskim objektima 1987. godine.

Tri godine kasnije radi u Dobrovoljnom PIO osiguranju. Od 1996. do 1998. godine vodi izdavačku kuću “Nam”, a zatim radi kao direktor trgovke “Ammar” od 1999. do 2002. Zatim se vraća u svoju firmu “Nam” i ostaje do 2021. godine nakon čega se počinje baviti politikom u Skupštini Grada Doboja.

Radi kao predsjednik Skupštine. Nakon posljednjih izbora je imenovan za ministra trgovine i turizma RS. No, poslije stranačkih dogovora i kombinatorike, daje ostavku na tu poziciju jer je predložen za državnog ministra.

Od imovine (dio sa suprugom) posjeduje: apartman na Vlašiću (65 kvadrata) poslovni prostor u Doboju (23 kvadrata), stan u Tuzli (123 kvadrata), dvije garaže u Tuzli, plac na Vlašiću (65 kvadrata), zemlju i vikendicu u Lukavcu-Poljice, garažu na Vlašiću, stan u Sarajevu (82 kvadrata), dva garažna mjesta u Sarajevu, stan u Tuzli (71 kvadrat), kuću, poslovni objekat i plac u Tuzli, kuću i plac u Gornjoj Grapskoj, stan u Sarajevu (77 kvadrata), garažno mjesto u Sarajevu, turistički kompleks u Stocu, stan u Sarajevu (91 kvadrat), garažno mjesto u Sarajevu i firmu “Nam”.

Hurtić nije naveo da u vlasništvu ima automobil, ali jeste da mjesečno od kirija prihoduje više od 25.000 KM.