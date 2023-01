Miličević govorio iz iskustva: SDS kreće u organizovanu "odbranu" Ljubiše Petrovića od opoziva

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) kaže da ova stranka kreće sa aktivnostima povodom najavljenog opoziva gradonačelnika Bijeljine, Ljubiše Petrovića, a da će iskustvo iz Teslića koristiti stranci.

Izvor: SDS

"O legitimitetu Ljubiše Petrovića i SDS-a u Bijeljini, govori i pobjeda opozicije na Opštim izborima u tom gradu. SNSD uvijek kao razlog za pokretanje opoziva navede nesaradnju gradonačelnika sa skupštinskom većinom. Niko ne pokušava da kaže i da pokuša obrnuti tu situaciju, da je to ustvari nesaradnja skupštinske većine sa gradonačelnikom", istakao je Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke.

Miličević smatra da SNSD od Petrovića, kao i ostalih SDS-ovih načelnika i gradonačelnika zapravo očekuje potpunu poslušnost.

"Neupitno je da bi gradonačelnik podržao realne zahtjeve i projekte skupštinske većine, ali u slučaju Bijeljine, radi se o zahtjevima iracionalne prirode. Ako je budžet Grada Bijeljina ili neke opštine pod njihovom šapom, a da njime oni netransparentno upravljaju, čak i protivzakonito onda je to za njih saradnja", pojašnjava Miličević.

On navodi da je skupštinska većina u Bijeljini kao i u Tesliću prije referenduma 2019. godine u stvari interesna grupa kojoj odgovara da sve stave pod svoju kontrolu.

"Mi moramo imati jasnu decidnu politiku koja je potpuno drugačija od trenutne vlasti u Republici Srpskoj. SDS je najveći opozicioni faktor u Republici Srpskoj i ona kao takva hoće da bude mjesto i osovina okupljanja svih opozicionih snaga. U “odbranu” Ljubiše Petrovića SDS ulazi organizovano i sa fokusom na sprečavanje manipulacija u izbornom procesu", kazao je predsjednik SDS.

Milčević kaže da po ličnom iskustvu iz 2019. može reći je SDS bio primoran da "brani" ono što je bilo u kutijama 2029. godine nakon glasanja o opozivu u Tesliću, bez obzira na to što su dobili opoziv sa 4000 glasova i više jer da nije bilo tako - "u roku od 24 sata izgubili bi tu prednost".

"Tako ćemo raditi i u Bijeljini. Tu političku podršku će pružiti stranački lideri i već je pružaju. Međutim postoji nešto što je uz to, rekao bih čak i važnije, to je sama organizacija infrastrukture i stranačke i one druge koja će propratiti čitav proces do onog dana, a i po završetku referenduma, to je tehnika, to je infrastruktura, to su posmatrači. To je mnogo mnogo ljudi koji tamo treba da budu na terenu i to je mnogo važnija podrška", rekao je Miličević.