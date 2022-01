Opoziv i međusobne optužbe: Šta opozicija u Drvaru zamjera Dušici Runić?

Na sjednici Opštinskog vijeća Drvar 12. januara odbornici su izglasali pokretanje procesa opoziva načelnice Drvara, Dušica Runić. Runićeva ih je optužila da rade protiv Drvara i srpskih interesa. Provjerili smo šta tačno opozicija zamjera načelnici opštine.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Načelnicu Drvara Dušicu Runić je juče primio i predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković koji joj je "dao podršku" i istakao da će Vlada nastaviti na pomaže opštine u Federaciji BiH u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo.

Ovom prilikom su premijer Višković i Runićeva zahvalili Srbiji za dosadašnju pomoć i podršku opštini Drvar i drugim opštinama u FBiH, u kojima većinsko stanovništvo čine Srbi.

Novčana pomoć iz Srbije jedna je od tema koju potenciraju odbornici koji su izglasali opoziv.

U obrazloženju za pokretanje opoziva konkretno su naveli da je razlog nesavjesno i samovoljno trošenje budžetskog novca i odbijanje dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava koja je Srbija donirala Drvaru.

Odbornici u zaključku navode kako smatraju da načelnica kršila odredbe iz Statuta opštine, odlučujući mimo odluka Skupštine opštine (Vijeća) kao i odredbe Zakona o budžetima FBiH.

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) koja je inicijator opoziva, Duško Radun, kaže da Runićeva nije odbornicima (vijećnicima) dostavljala redovne izvještaje o izvršenjima budžeta, a da je u najmanju ruku netransparentno trošila novac.

"Postoji sumnja da su sredstva koje je Srbija donirala za poljoprivredne podsticaje korištena za vrijeme izbora - radi se o više od 200 hiljada KM, a za ovo su pokrenute čak i istražne radnje. Neki ljudi su tada, kao, dobili pomoć, ali direktno 'na ruke', bez pravilnika, a ne na račune. Zbog toga smo, između ostalog, rekli da nećemo usvojiti rebalans budžeta. Tada nam je načelnica objasnila da ona mora vratiti pare iz Srbije ako se rebalans ne usvoji".

Konzulat Srbije u Drvaru

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

"Mi smo rekli: neka vrati. Međutim, već nakon dvadesetak dana ona je nastavila i dalje da troši donatorska sredstva iz Srbije onako kako je ona bez odluke opštinskog vijeća odlučila da ih troši. Pa je dato 77.000 KM za nabavku kompjuterske opreme za praćenje dolazaka radnika na posao, pa se desi da je za spomenik palim borcima u Drvaru, za koji je prvobitno bilo predviđemo 170.000 KM, sada iznos 500.000", kaže Radun za Mondo.

Navodi da skupštinska većina to nije mogla da prihvati jer nijedan gradonačelnik ne može bez skupštinske većine da potroši "nijednu jedinu marku", dok se u Drvaru taj novac navodno troši baš tako, bez usvojenog rebalansa.

"U svemu tome se desio nalaz federalne revizije gdje piše da je 1,4 miliona KM donatorskih sredstava potrošeno bez pokrića. U blagajni fali 57. 000 KM. Zatim, Runićeva je direktno platila dug za doprinose radnicima u jednoj opštinskoj ustanovi (Dom kulture) i direktno sa računa opštine plaćala radnicima te ustanove zaostale plate. To niko na svijetu nije radio. Oni jesu na budžetu i opština može kroz grant ustanovi da pomogne radnicima, a ne direktno na njihove račune", navodi Radun.

Runićeva: Matematičkoj opoziciji smeta jak Drvar

Komentarišući optužbe, Runićeva je svoje političke protivnike nazvala "matematička opozicija" koja se, kako kaže, stavila u ulogu tužioca i sudije.

''Negiram njihove optužbe jer nisu osnovane i uložen je prigovor, jer su tokom izglasavanja opoziva prekršili zakon. Imaju 30 dana da se izjasne o prigovoru", izjavila je Dušica Runić za Mondo i najavila pres konferenciju o ovoj temi u nedjelju u Drvaru.

Runićeva se nakon izglasanog opoziva više puta oglasila u medijima. Kaže da je dovela budžet opštine u suficit nakon dugogodišnjeg deficita, te upitala "kome smeta ekonomski jak Drvar" i ko opstruiše srpsko jedinstvo u ovom mjestu.

"Plaćeni preletači povezani ličnim interesima pod lažnom zastavom SNS-a koji u nazivu nosi FBiH, pridruženi kantonalnom voljom idu protiv volje naroda Drvara i rade protiv interesa povratnika", rekla je Runićeva za Srnu.

Načelnica je rekla da iza nje stoje Banjaluka i Drvar i protivnike optužila da se bore protiv ozbiljne i odgovorne srpske politike.

"Isfrustrirani pojedinci se kriju iza sramne prošlosti sa jedinim ciljem da se domognu novca koji je obezbijeđen kroz otvorenu politiku i saradnju mene, kao načelnice opštine koja pripadam SNSD-u, sa institucijama Srpske i Srbije".

Dušica Runić

Izvor: ZORAN ZESTIC/FOTO TANJUG

Smatra da je osnovni razlog zašto po drugi put za kratko vrijeme žele njen opoziv jesu pripreme za predstojeće opšte izbore i da ovo predstavlja rušenje srpskog jedinstva i SNSD-a čiji je ona načelnik.

Kaže da trenutna većina u Skupštini opštine Drvar vodi destruktivnu politiku i da nisu htjeli razmatrati ni Nacrt budžeta.

"Samo su htjeli smijeniti direktore javnih preduzeća i izvršiti moj opoziv. Na ovaj način nećemo ništa dobrodonijeti Drvaru i to sada kada napokon imamamo obezbijeđena sredstva za brojne projekte, zapošljavanje i podsticaje u poljoprivredi", istakla Runićeva gosujući u Jutarnjem programu RTRS i dodala da je ''narod na njenoj strani".

Radun: Po čemu je neko veći Srbin od mene?

Odgovarajući na ovakve tvrdnje Radun kaže da većinu u Drvaru broji 10 odbornika iz srpskih stranaka, a sedam je na strani SNSD.

''Stvara se slika da mi narušavamo neko srpsko jedinstvo. To je laž. Skupštinsku većinu čini SNS, srpska stranka, DNS, SP, zatim tri nezavisna odbornika koji su bili u SNSD i koji se nisu slagali s tom politikom. Ovdje SNSD vlada 20 godina, neko je morao nekad i da ode iz SNSD, svjestan šta rade. I to su Srbi i prosto je nemoguće da neko nas optužuje, a sve srpske stranke su na jednoj strani. S druge strane je SNSD, a sa njima u vlasti su HDZ BiH i Stranka Radom za boljitak, a to nisu srpske stranke".

Kaže da se u Federaciju BiH vratio 1998. godine, da tu živi s porodicom i da je nestvaro da neko tvrdi da je ''veći Srbin od njega".

''Konstatno već 20 godina načelnik opštine je iz SNSD-a i onda dođe Dušica Runić i tvrdi da je popravila nešto. Pa iza koga je popravila? Nije iza mene, već iza SNSD. Znači, oni su vlast, sad se žale, a oni su nas doveli dovde", tvrdi Radun.

Inicijativa za pokretanje postupka opoziva Runićeve izglasana je i u februaru 2020. godine, ali je osporena jer opoziv nije moguće sprovesti u godini kada se održavaju lokalni izbori.