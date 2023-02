Bratunac, ovog vikenda: SNSD protiv svog bivšeg funkcionera kojeg podržavaju Petar Đokić, Jelena Trivić... (FOTO)

U nedjelju će biti održani Prijevremeni izbori za gradonačelnike Bihaća, Tuzle, Srebrenika i Zvornika i načelnika opštine Bratunac i Vogošća, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Zanimljiva politička borba biće viđena u Bratuncu između Lazara Prodanovića, kandidata SNSD i Srđana Rankića, nezavisnog kandidata.

SNSD je danas u Bratuncu održao predizborni miting na kojem je Milorad Dodik rekao da očekuje veliku pobjedu Lazara Prodanovića, "nakon koje će biti uspostavljena saradnja ove lokalne zajednice i Vlade Republike Srpske na dobrobit svih građana".

Републици Српској и Братунцу требају сигурне структуре и способни људи, зато је за Братунац и живот људи овдје најбољи избор Лазар Продановић.

Републици Српској и Братунцу требају сигурне структуре и способни људи, зато је за Братунац и живот људи овдје најбољи избор Лазар Продановић.

Братунац има шансу с њим, радићемо заједно и учинити га бољим мјестом за живот.

Dodik je na predizbornoj tribini u Bratuncu rekao da su došli večeras u velikom broju da podrže Prodanovića bez obzira na neke spekulante koji pokušavaju da na nelegalan način obezbijede podršku za nekog drugoga.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da će SNSD dobiti i načelnika u Bratuncu da bi se ova opština priključila svim onim "lokalnim zajednicama koje imaju nespornu saradnju sa Vladom Republike Srpske".

On je pozvao građane da izađu na izbore i podrže Prodanovića, koga podržavaju sve političke partije koje išta znače u Srpskoj i da ne dođe do blokade Bratunca.

"Žalim što je u protekle dvije godine bilo zastoja u saradnji, ali razlog nije bila Vlada nego bivši načelnik. Nije korektno ni po zakonu da neko ko je opozvan bude ponovno kandidovan na to mjesto kao što je slučaj sa opozvanim načelnikom ove opštine. On nema skupštinske većine i ne bi je ponovo imao, a to dovodi do blokade Bratunca", istakao je Višković.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da se Bratunac opredjeljuje između Prodanovića, koji je pomogao najvećem broju ljudi u ovoj opštini i bivšeg načelnika Srđana Rankića koji je najviše ljudi prevario.

Stevandić je istakao da je "ovo takmičenje Republike Srpske, Vlade, političkih stranaka i drugih koji hoće da Bratunac bude regionalni centar i polumafijaške organizacije koja hoće da napravi privatni biznis od opštine Bratunac".

Rankića podržao Petar Đokić, Jelena Trivić...

Prethodni načelnik Srđan Rankić opozvan je na referendumu 7. avgusta prošle godine i ponovo se kandiduje na tu dužnost i jedini je protivkandidat Prodanoviću.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić (koalicioni partner SNSD u vlasti) rekao je tokom nedjelje da ova partija podržava kandidaturu nezavisnog kandidata Srđana Rankića za načelnika opštine Bratunac na izborima koji će biti održani u toj opštini u nedjelju, 5. februara.

Đokić je istakao da je Rankić bio koalicioni partner ove partije na prošlim oktobarskim izborima i da je šteta što je došlo do njegovog opoziva sa mjesta načelnika Bratunca jer to znači gubitak godinu dana dragocjenog vremena za razvoj te opštine.

"Iz svega treba da bude izvučena pouka u interesu građana Bratunca", poručio je Đokić danas u Srebrenici.

Javnu podršku Rankiću dao je i PDP i bratunački odbor te stranke, a Rankića je otvoreno podržala i Jelena Trivić.

"U nedjelju se Rankić neće boriti sa svojim protivkandidatom. Srđan Rankić boriće se sa kriminalnom hobotnicom koja je zarobila Republiku Srpsku. Iza kandidata SNSD stoji kompletan režim na čelu sa uzurpatorom funkcije predsjednika. Na svojoj koži sam osjetila svu prljavštinu kojom se režim služi. Ali sam svjesna da je režim u velikom strahu. Srđan Rankić je na oktobarskim izborima meni dao podršku, tako da osjećam iskrenu potrebu da stanem uz njega svojim autoritetom i uticajem. Pozivam građane Bratunca da daju svoj glas Srđanu Rankiću jer u borbi protiv režima ne postoje male i velike bitke, borba je svaki dan širom Republike Srpske i samo ako budemo istrajni poslaćemo režim na smetljište istorije", napisala je Trivićeva na Fejsbuku.

Rankić je načelnik Bratunca postao na lokalnim izborima 2020. godine kada je pobijedio Nedeljka Mlađenovića, koji je 20 godina bio načelnik opštine.

Rankić je zvanično bio nezavisni kandidat, a Mlađenović je bio kandidat SNSD-a. Međutim i Rankić je tada bio član SNSD-a i Glavnog odbora te stranke, a po tada nezvaničnim informacijama, kandidovao se nezavisno kada je stranka ipak podržala kandidaturu Mlađenovića, ali praktično prepustila dvojici svojih kadrova da na terenu pokažu ko je ''jači.''

Zbog određenih stranačkih nesuglasica, Rankić je kasnije isključen iz SNSD-a, a prošle godine je osnovao politički pokret Srpski narodni front.

Tužilaštvo Republike Srpske u julu prošle godine protiv njega je podnijelo krivičnu prijavu zbog postavljanjem fotografija ubijene srpske djece, civila i vojnika tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-95, duž regionalnog puta Bratunac-Potočari. Agencija Srna je danas objavila da osim ove postoji još pet prijava Policijske uprave Zvornik protiv Srđana Rankića

