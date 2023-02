Dodik nakon sastanka sa Krišto i Čovićem: Saglasnost oko Evropskog puta BiH, ali ne i oko članstva u NATO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je u BiH potrebno rješavati pitanja za koja postoji saglasnost jer su svi saglasni o njenom evropskom putu, ali su različita mišljenja o članstvu u NATO.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"O evropskom putu i o 14 prioriteta treba razgovarati i vidjeti kako postići konsenzus. Međutim, treba naglasiti da je BiH pregovaračka strana na putu ka EU, a ne podanička kako to smatra Johan Satler (šef Delegacije EU u BiH)", rekao je Dodik nakon sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara Borjanom Krišto i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem.

On je istakao da se želi postići usklađenost o budžetu BiH i da je na sastanku razgovano o razvojinim pitanjima.

"Razgovori nikada nisu usmjereni protiv trećeg i želimo da što prije bude formirana Vlada Federacije BiH, ali i kvalitetan rad Savjeta ministara", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Kada je riječ o radu Savjeta ministara Dodik, koji je predsjednik SNSD-a, naveo je da je ostvarena dobra saradnja sa HDZ-om Dragana Čovića i da je potrebno održavati kontinuitet sastanaka i sa drugim partnerima.

"Želim da izrazim zadovoljstvo urađenim do sada u pogledu donošenja odluka u Savjetu ministara. Ono što smo dogovorili do sada je bilo realizovano kroz odluke Savjeta ministara i to treba da bude nastavljeno", rekao je Dodik.

On navodi da je razgovarano i o kadrovskim rješenjima, te istakao da će uskoro doći do završetka procesa izbora novog rukovodstva Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Dodik je rekao da je podržana inicijativa o održavanju sjednica Savjeta ministara sa vladama u regionu.

"Isto tako mislimo da bi trebalo uvesti praksu da Savjet ministara održava sjednice i sa vladama entiteta", dodao je Dodik.

On je rekao da vjeruje da će što prije biti formirana Vlada Federacije BiH i da će sa novom strukturom Vlada Republike Srpske usaglašava određene politike i projekte.

"To bi trebalo da da novi sadržaj naših ukupnih odnosa i vjerujem da nema razloga za blokade. Ako banka iz NJemačke ili neka druga blokira sredstva za Republiku Srpsku mi nismo spremni da projekte te banke podržavamo u Federaciji. To će ostati politika i ubuduće sve dok se ne riješi to pitanje", naveo je Dodik.

On je naveo da je u većini slučajeva, govoreći o projektima, riječ o kreditnim sredstvima a ne donaciji i da ima i drugih partnera koji po povoljnim uslovima finansiraju projekte.

Dodik je podsjetio na dogovor SNSD-a i HDZ-a da zajedno nastupe na nivou BiH i da je to uspješno realizovan politički stav.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH i lider HDZ-a Dragan Čović vjeruje da će biti izraženija dinamika rada Savjeta ministara, naglasivši da je neophodno da se sporna pitanja rješavaju dijalogom.

"Mi smo se danas dogovorili da održimo razgovore i sa drugim partnerima, da bi sve usaglašene tačke išle na dnevni red Savjeta ministara. a da ono što je sporno sjednemo i otklanjamo probleme", naveo je Čović.

Govoreći o pristupanju EU i postavljenih 14 prioriteta, on je rekao da vjeruje da se sve nakon dogovora može uputiti u proceduru Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH.

"Za nas je prioritet da stvorimo ambijent da usvajanjem budžeta na nivou BiH, ali i drugim nivoima, možemo normalno funkcionisati i da nismo u režimu odluke o privremenom finansiranju", istakao je Čović.

On je ponovio ranije iznesen stav da između SNSD-a i HDZ-a nema nesuglasica, kao ni između predstavnika ovih partija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima te dodao da je u prošlom periodu mnogo tema bilo "u ladici" i da se ovim sastankom šalje poruka da su politički partneri spremni da preuzmu odgovornost za sve procese.

Sastanku u Palati Republike prisustvovali su i predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić i ministar finansija u Savjetu ministara Zoran Tegeltija.

(Srna)