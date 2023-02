Višković o nedostajućim ministrima u Vladi RS: Imena ćemo saopštiti kad se pojavimo u Skupštini RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će početkom marta zatražiti zakazivanje sjednice parlamenta Republike Srpske na kojoj će biti popunjen trenutno nedostajući broj ministara u Vladi Srpske.

Višković je rekao da nije korektno da se o imenima ministara govori unaprijed, jer se stvara slika spekulacije raznim imenima.

"Kada se pojavimo u Narodnoj skupštini Republike Srpske saopštićemo imena ministara, iako se u javnosti već dugo priča o tome", rekao je Višković večeras za ATV.

On je napomenuo da ministarstva koja trenutno nemaju svog resornog ministra imaju zadužene ministre iz drugih resora koji ih pokrivaju i da ne vidi poseban problem u funkcionisanju.

Govoreći o izdvajanjima za poljoprivredu, Višković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske u ovoj godini iz budžeta izdvojila 105 miliona KM više za poljoprivrednu proizvodnju nego što je to bilo lani.

"Od 75 miliona KM mi smo otišli na 180 miliona KM. Ovo je značajno povećanje, iako u javnosti vidite da i sa 180 miliona KM imate onih koji su zadovoljni ili nisu zadovoljni", rekao je Višković.

On je istakao da nema nijedne vrste poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj koja nije dobila povećanje granta ili subvencije.

Višković je rekao da se Republika Srpska u 2023. godini zadužuje u mjesečnim anuitetima na osnovu zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske iz novembra.

On je upitao zašto je problematično da se Republika Srpska zaduži obveznicama za 30 miliona KM ako ima ukupni dug na nivou 43 odsto BDP-a, a javni dug na nivou 36 odsto BDP-a, a međunarodni kriterijimi definišu prezaduženost ako je ukupni dug 60 odsto BDP-a, a javni dug 55 odsto BDP-a.

"Mislim da u ovom trenutku ne postoji vlada na svijetu koja funkcioniše iz vlastitih prihoda, a da se nigdje i ni kod koga ne zadužuje", rekao je Višković.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske u ranijem periodu tražila, a i u buduće će tražiti mehanizme da pomogne ljudima u Srpskoj koji teže žive.

"Uvjeren sam da će Vlada Republike Srpske do polovine ove godine uraditi socijalnu kartu koja će biti osnov da prepoznamo one kategorije društva kojima treba pomoć, a to su penzioneri sa najnižim penzijama i demobilisani borci Vojske Republike Srpske /VRS/", poručio je Višković.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske demobilisanim borcima VRS u prošloj godini četiri puta dodijelila jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM.

