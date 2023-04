Sastanak Vučića i Dodika u Beogradu: "Bezobraznan zahtjev da se imovina postavi kao problem"

Kada je riječ o NATO-u, Dodik je rekao da Srpska prati stav Srbije u tom pogledu i on je veoma jasan – neutralnost i nepriključivanje bilo kom vojnom bloku. "Ali, nismo za to da nas podmuklim aktivnostima i prevarantskim procesima dovedu u poziciju da jednog dana shvatimo da smo dovedeni u pitanje da moramo nešto da prihvatimo", rekao je Dodik. Dakle, dodao je on, sa NATO-om može saradnja. "Mi smo to sada obustavili dok ne definišemo našu poziciju, ali nikakvo članstvo u NATO ne dolazi u obzir. Sve to su pitanja koja su veoma teška na nivou BiH“, rekao je Dodik.