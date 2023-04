Miličević neće na današnju sjednicu NSRS: "Nisam kulisa za fotografisanje"

Milan Miličević, v.d. predsjednik SDS-a kazao je da postoji politički amaterizam SNSD-a jer svi dosadašnji zaključci i značajne odluke u vezi vraćanja nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, nisu sprovedene u utvrđenim rokovima.

"To je poniženje NSRS i svih poslanika. To je osnovni razlog što imamo današnju sjednicu i do beskonačno produžavamo rokove", kazao je Miličević uoči početka današnje posebne sjednice NSRS na čijem dnevnom redu je ukidanje vremenskog ograničenja za vraćanje nadležnosti, te poziv sudiji iz reda srpskog naroda u Ustavnom sudu BiH da podnese ostavku.