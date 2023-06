"DOBIJA PLATU ZA NERAD": Stanivuković i Drinić odgovorili Ninkoviću

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković održao je pres konferenciju ispred Gradske uprave uputivši niz optužbi prema gradonačelniku i njegovom kabinetu, a koje se posebno odnose na visinu zarada i privilegije koje imaju. Stanivuković sve demantovao.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da Ninković laže, ali ga je optužio i da je "nepoznat i namćor".

"Prema tom čovjeku sam bio toliko korektan. Kada odemo na teren ja njega predstavim građanima. Ljudi ne znaju ko je on. Predstavnik zajednice etažnih vlasnika je popularniji od njega. Gdje god ode namćor je, ljut, mrgodan. To i nekako, ali baš puno laže", rekao je Stanivuković.

Odbacio je Ninkovićeve tvrdnje da sekretarice i fotografi u Gradskoj upravi imaju vozače i tvrdi da su svi podaci koje je Ninković iznio - netačni

"Naš kabinet je po svim ličnim pravima je najštedljiviji, o tome govore svi podaci", rekao je Stanivuković za Srpskainfo.

Dodaje kako je u potpunosti neutemeljena priča koja se odnosi na povećanje plata u Gradskoj upravi.

Poslanik PDP- a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Drinić optužio je predsjednika Skupštine grada Banjaluke Ljubu Ninkovića da iznosi neistine i naveo da nije u stanju da za dva mjeseca pripremi sjednicu Skupštine grada.

"Šta očekivati od predsjednika Skupštine koji za 70 dana nije pripremio nijednu sjednicu?! Zato sve važne odluke za grad čekaju, a ispaštaju građani. S obzirom na to da je riječ o čovjeku koji danima ne dolazi na posao, ne treba ni da čudi što ne zna ni ko je zaposlen u Gradskoj upravi, pa navodi i mene koji sam dao otkaz čim sa izabran za narodnog poslanika. Ne primam ni platu, nemam nikakav ugovor i ne dobijam nijednu marku od Gradske uprave. Za laži koje iznosi to što me dovodi kontekst navodno dobro plaćenih gradonačelnikovih saradnika i maše mojom fotografijom, odgovaraće pred sudom jer ću ga tužiti za klevetu", rekao je Drinić.

Dodao je da je paradoksalno da Ninković govori o visokim platama kada se zna kako se prvi on dočepao enormno velike plate za nerad.

"Predsjednik Skupštine otkako je preuzeo funkciju ne priprema sjednice, ne ide na komisije, ne zna šta se radi u Gradskoj upravi, ali zna da naplati svoj nerad i uzima redovno platu od 5.100 KM. Da ima imalo morala ne bi nikome držao slovo već bi se pokrio po ušima i ćutao", zaključio je Drinić.

