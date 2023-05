Stanivuković traži redovnu sjednicu, Ninković ga proziva za nelegalan rad savjetnika

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas da uprkos pripremljenoj dokumentaciji, sjednica Skupštine grada Banjaluka nije održana već dva mjeseca, te da zbog ove situacije nema mogućnosti za rješavanje važnih pitanja za normalno funkcionisanje grada.

Pozvao je da se što prije zakaže termin održavanja sjednice, ističući da Banjaluka čeka veoma značajne odluke.

"Racionalno i bez tenzija postavljam pitanje zašto Skupština grada ne radi? Dolazimo do paradoksa da je sutra vanredna sjednica, proceduralnog karaktera s obzirom na to da je riječ o izbornim procesima koji treba proceduralno da se verifikuju kroz Skupštinu. Kako to može, a redovna sjednica ne može", upitao je gradonačelnik.

Dodao je i da su materijali za održavanje sjednice uredno dostavljeni na vrijeme, kao i da su od skupštinskog rukovodstva na pitanje zašto nema termina za narednu sjednicu, dobili odgovor da je sekretar na godišnjem odmoru.

"Ovo je period koji je za mene neobjašnjiv i ne vidim razlog neodržavanja sjednica. Uradili smo ono što Poslovnik predviđa, pripremili smo važne tačke dnevnog reda. Dakle, sve smo pripremili još krajem aprila i početkom maja i sjednica je trebalo da bude početkom ovog mjeseca, međutim svaki moj poziv prema Skupštini Grada sa pitanjem kada će biti sjednica ostao je bez odgovora. Da Banjaluka čeka sve važne odluke, to je neprihvatljivo", rekao je Stanivuković

Napomenuo je da će za koji dan biti prekršen i rok za održavanje redovnih sjednica koji je predviđen Poslovnikom, a da prirodno, neodržavanje sjednica povlači za sobom i umanjeno punjenje budžeta.

"Dakle, materijal je davno spreman i još nemamo odgovor kada će biti sjednica koju čeka, između ostalog, pitanje Akvane i Gradskog olimpijskog bazena za koje smo ponudili rješenje da to preduzeće bude profitabilno i da funkcioniše Gradski olimpijski bazen. Čekaju i besplatne građevinske dozvole koje smo najavili za objekte do 200 kvadrata. Čekaju i upisna područja za novu školu u Adi, najveći park kod „Delte“ i neradna nedjelja, važni regulacioni planovi u krugu Beme, ljetne bašte", naveo je Stanivuković i dodao da se ne može raditi ni put kroz Česmu, koji je najavljen još prošle godine.

Ninković: Neka gradonačelnik prvo imenuje načenike

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković pozvao je gradonačenika Banjaluke Draška Stanivukovića da predloži načelnike te da će se onda održati sjednica.

"Neka već danas predloži tri načelnika. Neću trpjeti ovakve stvari, sve je nakaradno. Ljudi koji su savjetnici ne mogu po zakonu da utiču na rad skupstine", rekao je on.

Dodao je da savjetnici ne mogu uređivati dokumente i da se postavlja pitanje ustavnosti i zakonitosti ranije dostavljenih i potpisanih dokumenata.

