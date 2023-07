Konaković: Mora se donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da će se o Ustavnom sudu BiH sigurno razgovarati, te da je spreman za razgovore, ali za ucjene nije.

Izvor: Anadolija

Dodao je da se zakon o Ustavnom sudu BiH mora donijeti.

"Sada, pod pritiskom da se strane sudije tjeraju, da se uvede etničko glasanje u Ustavni sud, to bi zaista onda potvrdilo laži o nama da smo mi tu zbog nekih funkcija i da udovoljavamo nekim zahtjevima, što nije slučaj", istakao je Konaković za Fenu.

Dodao je da su o državnoj imovini, o Ustavnom sudu, o svemu iz 14 prioriteta spremni razgovarati 24 sata dnevno te napraviti neki hodogram kada se i šta treba desiti.

"U 14 pririteta se ne kaže odlazak stranih sudija, nego se kaže rješavanje tog pitanja. Mi smo spremni sjesti i razgovarati o tom pitanju. Imamo spremna neka rješenja za državnu imovinu. Nekome se neće svidjeti, ali možemo o njima da razgovaramo. Spremni smo razgovarati, a nismo spremni odgovarati na bilo kakve ucjene", naglasio je Konaković.

Kako je rekao, Ustavni sud jeste tema, "on je za nas jedna od najvažnijih stvari u BiH, korektor svih loših ponašanja, garant opstojnosti BiH i ne može se s Ustavnim sudom niko igrati“.

"Možemo o njemu razgovarati, dogovarati se i nikada nećemo glasati za to da bude etnička mogućnost zaustavljanja bilo kojeg pravosudnog ili sudskog procesa. Za razgovore smo spremni, za ucjene nismo. Ako neko kaže 'glasajte sad da odu stranci iz Ustavnog suda danas, pa ćemo nastaviti dalje', nema dalje. To je neki ultimatum na koji ne pristajemo. Da se dogovorimo da u što skorijem roku pričamo o državnoj imovini, o Ustavnom sudu, njegovom sazivu, poziciji stranih sudija unutra, a ne njihovom odlasku, dakle odlasku ili ostanku, to je tema o kojoj mi možemo razgovarati svaki dan. Ultimatum, nemamo stvarno snage", naveo je Konaković.

Upitan ima li naznaka kada će koalicioni partneri ponovno 'sjesti za sto', Konaković je rekao da bi trebali početkom naredne sedmice ponuditi rješenje.

"Ponuditi deeskalaciju, dakle da kažemo šta je to u ovom trenutku prihvatljvo i šta je to što može BiH nastaviti pomjerati", naveo je Konaković, te dodao:

"Ako bude pameti, ako se ohlade glave, možemo napraviti početkom naredne sedmice neki paket koji je već dio našeg dogovora i reći 'u redu, idemo sada na sjednicu Parlamenta BiH'. Na tim sjednicama usvajaće se ti i ti akti i imenovaće se ministar finansija. Samo imenovati ministra, pa kao se pretvarati da se ide dalje, to za nas nema nikakvog smisla."

(Fena/BHRT)