Dodik o otkazivanju projekata u RS: Razlozi nepriznavanje Šmita i što Njemačka spašava svoje firme

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da je jedan od razloga što je njemačka administracija u RS obustavila određene projekte taj što Srpska ne može da prihvati Kristijana Šmita za visokog predstavnika jer ga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On je naglasio i da NJemačka, otkazivanjem određenih projekata u Srpskoj, spasava svoje firme.

Prema njegovim riječima, u vrijeme dok je njemački kancelar bila Angela Merkel, da bi se održali dobri odnosi sa tom zemljom prihvaćeno je da njemačke kompanije i banke riješe problem izgradnje vjetroparka "Hrgud", instalisane snage 60 megavata.

"Tada smo odbili Kineze da bi prihvatili Nijemce. Sada mi je žao, ali to ne znači da ne mogu da se vrate", rekao je Dodik za RTRS.

On je pojasnio da je njemačka kompanija u tom projektu trebalo da transferiše tehnologiju i obezbijedi finansiranje koje je trebala obaviti određena njemačka banka, koja prati svoje firme.

"Taj projekat je potpisan prije virusa korona, nakon pandemije sve je postalo mnogo skuplje nego što je dogovoreno. Nijemci više nisu imali finansijskog interesa jer gube, a nisu mogli ni da prošire ugovor, jer morali bismo mi da kažemo: `dobro nije više 60 miliona evo sad prihvatamo 100 miliona`. Zašto bismo mi to uradili ako imamo ugovor?", upitao je Dodik.

On je rekao da je njemačka kompanija, u nemogućnosti da realizije ovaj projekat, našla rješenje da ga otkaže, dodajući da je otkazan još prije godinu dana.

Dodik je najavio i mogućnost da se generatori njemačkih proizvođača iz određenih energetskih postrojenja u Srpskoj zamijene kineskim.

On smatra da se sve ovo dešava isključivo zbog činjenice da Srpska nije mogla da prihvati Šmita kojeg je za funkciju visokog predstavnika predložila njihova savezna vlada, i da je suština u tome.

"U suštini to je zbog toga. Kako da prihvatim Šmita ako ga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN, kada nameće zakone koji su protiv nas?", upitao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je Srpska jedina državotvorna stvar u BiH i da jedino ona ima državni kapacitet. "BiH je podanička priča, sama sebe uništava. Ne može se država praviti na podaništvu. Možete bit podanici svom narodu, ali ne možete drugoj državi", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, da je BiH zemlja kao što nije, Kristijan Šmit bi iz nje bio izbačen jer se lažno predstavlja.

Dodik je upitao na osnovu čega Šmit ovdje ima radnu dozvolu.

"Šmit je došao ovdje da nameće zakone, mijenja Ustav, da promijeni naše živote i nadležnosti. Pa s kim onda da razgovaram, kao što traži /lider PDP-a Branislav/ Borenović. To ne želim i izabran sam na politici koja kaže da nećemo da razgovaramo jer ga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN", rekao je Dodik.

On je upitao kakav to čovjek morate da budete pa da upravljate ili vodite zemlju i očekujete da vas neko poštuje ako ne poštujete svoj status koji treba da bude garatnovan odlukama Savjeta bezbjednosti UN.

"Jedini način da Šmit bude legalan je ako ga ja prihvatim, a ja to ne želim da uradim. To što to priča Borenović nema nikakvog značaja. On se sa njim suretao, pa šta može da uradi? Šmit se manifestuje kao visoki predstavnik u Federaciji BiH, kao i za neki nivo BiH, a u Srpskoj to nije", istakao je Dodik.

