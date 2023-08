Stanivuković odgovorio na protest: Gdje su bili Đajić i saborci kada je sve poskupljivalo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovorio je na proteste predvođene Vladom Đajićem i poručio da će parking u Banjaluci pojeftiniti ili biti besplatan kada SNSD ukine akcize.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Stanivuković kaže da je zgrožen izjavama Vlade Đajića pogotovo na Dan žalosti u BiH.

"Za Dan žalosti organizovani su protesti, puštena muzika i izgovorene nepristojne riječi. Osjećam potrebu da izrazim sauče saučešće ožalošćenim porodicama u Gradačcu", rekao je.

Dodaje da je sam sebi birao boljeg i lakšeg političkog protivnika bolje ne bi učinio.

"Nije nikakav problem da istog momenta ispunimo zahtjeve GO SNSD i da oni budu besplatni kada SNSD ukine akzice na gorivo i sve one uzročne posljedice koje su dovele do poskupljenja".

Stanivuković tvrdi da je odluka o poskupljenju parkinga legalna jer je pravo da donosi odluke gradonačelniku dato prije 20 godina.

"Skupština je za vrijeme gradonačelnika Davidovića usvojila odluku da pravilnik i cijene parkinga donosi gradonačelnik", rekao je.

Upitao je gdje je bio Đajić i što nije organizovao proteste kada je sve poskupljivalo.

"Čovjek je radnike UKC-a doveo na protest. Nadam se da im je uplatio doprinose. Gdje su on i saborci bili kada je sve poskupljivalo. Banjaluka ima 10 miliona manje od PDV-a. Ovi potezi su licemjerni i nedostojni", rekao je Stanivuković.

Stanivuković kaže da je zgrožen Đajićevim izjava o centralnom Spomen-obilježju.

"Posebno zgrožava izjava da izgradnju centralnog Spomen-obilježja zove kopanje rake i iskopavanje mrtvih. To je ponovno vaskrsnuće i zahvalnost za sve one koji su dali svoje živote", poručio je on.

Podsjećamo, GO SNSD Banjaluka danas je, zajedno sa svojim aktivistima, nakratko zaustavio saobraćaj u centru grada kao znak protesta na poskupljenje parkinga.

(Mondo)