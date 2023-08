Otputovao na liječenje pa "nestao": Od Mahmuljina godinu dana ni traga ni glasa

Navršila se godina kako je Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant Trećeg korpusa Armije RBiH, koji je pravosnažno osuđen zbog ratnih zločina nad Srbima na području Ozrena i Vozuće, navodno otputovao na liječenje u Tursku, od kada mu se gube i trag i glas.

Zbog svega navedenog u Srpskoj su ogorčeni i pitaju se kako je moguće da je on toliko veličan u ratu kad je u miru pokazao da je kukavica.

Naime, u avgustu prošle godine su iz Suda BiH rekli da Mahmuljin nije upućen na izdržavanje kazne s obzirom na to da se, prema obavještenju koje je dostavio njegov advokat, nalazi na liječenju u Turskoj.

Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, ističe da je Mahmuljinu vrlo lako da "bude sposoban" kada iza njega stoji prije svega Sud BiH, ali i Stranka demokratske akcije (SDA), te njen lider Bakir Izetbegović.

"Mi smo po pojedinim informacijama koje je na svoj Facebook profil izbacio Ibran Mustafić saznali da se Mahmuljin nalazi u Izmiru, u vikendici Bakira Izetbegovića. Sud i Tužilaštvo nisu željeli da ispituju tu informaciju. Samim tim Sud je pokazao da je jedan od paravana koji su sakrili Mahmuljina. Ja odgovorno tvrdim da se on nikad neće naći u zatvoru, iako bi trebalo da odgovara i zbog toga što je pobjegao. A isto tako neće odgovarati ni oni koji su dozvolili da on ode, koji su ga namjerno pustili", rekao je Kojić u izjavi za "Nezavisne novine".

Božica Živković Rajilić, predsjednica Žena žrtava rata Republike Srpske, kaže da je Sakib Mahmuljin "kukavica koja nije sposobna da prihvati odgovornost za svoja djela".

"Ja ne znam kakav je on bio komandant i zašto su ga uopšte veličali kao komandanta, vjerovatno je on bio negdje u pozadini dok mu je vojska radila to što je radila. Ako je on 'ratovao za BiH', te ga je presudio Sud BiH, to znači da on ne poštuje ni BiH ni te institucije koje su u BiH. To znači i da je on vrlo loš karakter, kukavica, pobjegulja, folirant. Kakav je to način da se pobjegne i bude u Turskoj, da ga kobajagi pravosuđe traži, a u stvari ga ne traži?", rekla je Živković Rajilićeva za "Nezavisne novine".

Dodala je da "znaju oni svi gdje se on nalazi, a u kući je Bakira Izetbegovića, gdje odmara".

"Niti je on bolestan niti mu šta fali, nego nije sposoban da prihvati odgovornost ni za sebe ni za svoje vojnike. Teško BiH sa takvim komandantima. Isto kao da je bio na manekenskoj pisti, a ne u ratu. Kukavica, nedorasla osoba, folirant, grebator. Vjerovatno neki pozadinac, a u prvim redovima je samo kad je trebalo da se slika za njihove medije", oštra je Živković Rajilićeva.

Iz Suda BiH su za "Nezavisne novine" rekli da su izdali naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice i nakon toga putem Ministarstva pravde BiH dostavili zamolnicu za izručenje osuđenog Sakiba Mahmuljina po osnovu Ugovora o izručenju između BiH i Turske.

"Sud BiH trenutno očekuje povratne informacije od INTERPOL-a i preduzeo je sve radnje koje su propisane Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH", tvrde iz Suda BiH.

Sud BiH je, podsjetimo, 28. novembra prošle godine izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Mahmuljinom, koji je u aprilu osuđen na osam godina zatvora. Mahmuljin je Sudu BiH trebalo da pristupi 23. novembra, kako bi preuzeo uputni akt za stupanje na izdržavanje kazne.

