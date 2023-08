Vučić komentarisao optužnicu protiv Dodika i Lukića: "Gdje mislite da to vodi?"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju teška situacija poslije sankcija, kao i neprimjerenih i neodgovornih optužnih akata podignutih protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Srpske Miloša Lukića.

Izvor: Srna

Vučić je za RTS rekao da neki, koji su 30 godina ćutali, sada misle da je vrijeme za obračun sa Republikom Srpskom, te naveo da se sada vodi i hajka i protiv predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

"A gde mislite da vas to vodi, dokle mislite da to ide, šta očekujete da se desi na kraju? Da Republika Srpska pristane na samouništenje, samoukidanje? Šta je to što očekujete?", upitao je Vučić.

On je upitao Zapad šta očekuje kada ćuti na to kada bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nedavno u Srebrenici govori i izmišlja laži o "velikoj Srbiji".

"Kada on određuje šta ću ja da govorim. U stvari da sam kriv zašto nešto nisam rekao, a ne zbog onoga što sam rekao, i to što on misli da ja treba da kažem, a ja nisam rekao. Dakle, bilo je u redu kada govorim o teritorijalnom integritetu BiH, ali Vučić nije posebno naglasio suverenitet BiH. Pa, šta si ti? Pisac mojih govora?", upitao je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbija treba da čuva mir gotovo po svaku cijenu, ali i svoje vitalne nacionalne interese.