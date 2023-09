Dodik: Dedovićeva nije podobna za odlučivanje o tužbi

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da sudija Suda BiH Jasmina Ćosić Dedović nije podobna za odlučivanje o tužbi koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv njega i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema njegovim riječima, nemoguće je imati povjerenje u tu pravosudnu instituciju.

Dodik je istakao da je da se Dedovićeva odavno svrstala ne jednu stranu, podsjetivši da je bila u timu koji je branio Nasera Orića.

"Čuo sam da je bila i u ekipi koja je oslobodila Orića. Ona je bila i u OHR-u. Kako je moguće da Milorad Dodik bude kriv, a Naser Orić nije? Hoćete povjerenje, nema povjerenja. Kako da vjerujemo u pravosuđe kada mnogi svjedoci protiv Orića danas nisu živi", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je pojasnio da je njegova ustavna obaveza, kao predsjednika Republike Srpske, bila da potpiše ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

"Kako je moguće da živimo u zemlji u kojoj jedan broj pravnika, sudija, tužilaca smatra da stranac, koji nema pravo da nametne zakon, može da tuži?", upitao je Dodik.

On je podsjetio da Ustav BiH kaže da jedinu zakonodavnu nadležnost za donošenje zakona u BiH ima Parlamentarna skupština.

"Sada se seiri u Sarajevu da vide Dodika na optuženičkoj klupi, da ga uslikaju, da kažu evo dolijao je... Gdje su one milijarde što sam pokrao, gdje su one tri milijarde što je govorila /Svetlana/ Cenić, koja je dobila neke benefite kao ministar finansija u Republici Srpskoj? Ona je sjedila u jednoj kancelariji, pet dana prije odlaska te vlade i uzimala od ljudi za male hidroelektrane od 50.000 do 100.000 KM. Neka me tuži, ja ću joj dovesti ljude. Onda je pobjegla u Sarajevo i prodala se njima", pojasnio je Dodik.

On je rekao da je neshvatljivo da neko prihvati čovjeka koji nema legitimet da nametne zakon.

SRNA