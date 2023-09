"Ovdje se mnogo bolje živi": Dodik objasnio mladima zašto trebaju ostati u Srpskoj

Na Jahorini je održana velika panel diskusija mladih iz Republike Srpske na kojem je učestvovao predsjednik tog entiteta Milorad Dodik. On im je davao savjete za budućnost, kao i razloge zašto je važno ostati ovdje.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je jačanje nacionalnog identiteta mladih osnov za razvoj Republike Srpske, te da je socijalna odgovornost u Srpskoj veća nego u bilo kojoj zemlji na Zapadu.

Dodik je na završnoj panel-diskusiji u okviru "Sabora mladih Srpske" na Jahorini rekao da mladi moraju biti svjesni napora države koja konstantno ulaže u njihovo obrazovanje, sport i usavršavanje, te da se nakon školovanja odluče da ostanu i rade u Republici Srpskoj.

On je istakao da nigdje nema boljih uslova za život nego u Republici Srpskoj, te da mladi treba da koncipiraju mjere kako bi im život bio bolji i još kvalitetniji, ali da to budu mjere u skladu sa mogućnostima.

"Mi kao društvo treba da posložimo prioritete. Prioriteti se moraju preusmjeriti na pravu stranu i vi mladi treba jasnije da govorite o tome. Treba da se školujete da biste sutra imali koristi od toga, a ne samo da bi završili fakultet i otišli negdje", rekao je Dodik.

On je naveo da je tema o životu mladih tema svake generacije, te poručio da ovaj forum treba da postane trajan i da se analizom zaključaka vidi šta se može uraditi kako bi oni bili realizovani.

"Ima načina na koje možemo poboljšati odnose i kroz novo rebalansiranje i novi budžet vodiće se računa i o realizaciji zaključaka", rekao je Dodik.

On je naveo da je najbitnije realizovati zaključak koji se tiče podizanja svijesti mladih o nacionalnom identitetu.

"Sve što mi uradimo i povećamo stipendije, nema koristi, ako će taj student kada to sve završi, otići odavde. Niko ne pita koliko košta školovanje, usavršavanje ili ulaganje u sport", pojasnio je Dodik.

On je rekao da su očekivanja mladih ponekad veća od realnih mogućnosti.

"Obrazovanje je ključno i o tome treba govoriti. Vi ne smijete propustiti trenutak za globalno usavršavanje, ali da taj globalni trenutak iskoristite ovdje, a ne da odete", poručio je Dodik.

Dodik je istakao da je akcenat na osposobljavanju mladih za samozapošljavanje.

On je naglasio da su i uslovi za stambeno zbrinjavanje mladih povoljniji u Republici Srpskoj nego igdje na Zapadu.

"Nigdje nema ta mogućnost da se kreditno zadužite i kupite stan i da za 10 godina postanete vlasnik tog stana. Država vas na Zapadu neće stimulisati da kupite stan", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su i komunalne usluge u Srpskoj povoljnije nego u bilo kojoj državi na Zapadu.

"Kada vas tamo negdje stignu sve te obaveze, pa niste u stanju da plaćate režije, onda tražite drugi posao i tu nema vremena ni za porodicu, ni za društveni život", naveo je Dodik i dodao da je najveća socijalna odgovornost u Srpskoj.

Govoreći o odlukama mladih da žive i rade u nekoj drugoj zemlji, on je ukazao na poražavajuću činjenicu da djeca nemaju mogućnost ni da pohađaju školu na maternjem jeziku.

"Plata od 2.500 evra vas tamo zarobi i nemate života. Ta plata je, uz sve troškove tamo, bezvrijedna", rekao je Dodik.

On je poručio mladima da probaju život i negdje drugo, ali da ne dozvole da postanu robovi i da budu svjesni odgovornosti prema matičnoj zemlji.

"Danas kada prošetate Banjalukom ili Istočnim Sarajevom i tamo nekim prosječnim gradom, vidjećete da se ovdje mnogo bolje živi, bolji automobili se voze", rekao je Dodik i naveo podatak da su u Srpskoj 83 odsto stanovnika vlasnici nekretnine.

On je naglasio da se jedino jedinstvom i čuvanjem svoje zemlje može odgovoriti svim izazovima koji dolaze.

"Današnje vrijeme je teško, a biće još teže. Kakav će se svijet formirati, to niko ne zna. Ako dozvolite da vam jedan stranac diktira i ako prihvatite da vam stranac nameće zakone, kakva je to onda zemlja u kojoj živimo? Ne može doći stranac i nametati nam bilo šta", poručio je Dodik.

On kaže da ga "ubija" u pojam činjenica da živi sa ljudima koji su spremni da prihvate da im stranac nameće zakone.

"Njihove priče da im je bitno samo da me vide u sudnici i da će naći muslimana za sudiju slušam svaki dan, ali ne razumijem kako možeš prihvatati stranca da ti bilo šta nameće", rekao je Dodik.

On je poručio da se suština Republike Srpske mora razumjeti, te da Srpska nije poltronska zemlja.

"Ja hoću da parlament BiH - kakav je takav je, donosi zakone, a ne da vam neko drugi dođe pa nameće. Ovo nas vraća 500 godina unazad", napomenuo je Dodik.

Dodik je iskazao podršku zaključku da je potrebna profesionalizacija studentskog rada, a govoreći o bezbjednosti mladih u Srpskoj istakao je da je vaspitanje iz kuće i porodice najbitniji.

On je ponovio da je Republika Srpska dobro mjesto za život.

"Društvo koje je uložilo u vas očekuje i da to vratite, a ne da budete sebični i da kažete da vas nije briga. Nikada nemojte dozvoliti da vam neki stranac soli pamet. Volimo Republiku Srpsku!", poručio je Dodik.

On je ukazao na to da je koncept BiH usmjeren na to da se Republika Srpska predstavi kao neustavna, ističući da će se kao predsjednik uvijek boriti za Srpsku i njen narod.

"Po čemu je neki ambasador sposobniji da zna više od vas koji ste ovdje učili školu. Vi ste njima samo profitni obračun. Zato njima ne valja Dodik kada brani Srpsku", zaključio je Dodik i upozorio mlade da će se u budućnosti susretati sa velikim problemima.

On je ponovio da mladi moraju da se izbore za svoj kolektivitet.

"Svoje se mora braniti koliko god oni napadaju. Dodik i (premijer Srpske Radovan) Višković će svoje mandate završiti, ali vi ovdje imate svoje živote. Nije se moguće izolovati, ali je moguće napraviti distancu. Držite se naše nacije, identiteta i kulture", poručio je Dodik.

Pokrovitelj "Sabora mladih Srpske" je predsjednik Republike Srpske.

