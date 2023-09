Dodik: Granica postoji i u razgraničenju i u strpljenju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je napad na Teslićane u Jelahu potvrda da u BiH granica postoji - ne samo granica razgraničenja Srpske i Federacije BiH, nego i u strpljenju, toleranciji, te u prihvatanju i nemogućnosti prihvatanja nekih stvari.

Izvor: Srna

"Niko ne bi trebalo da bude napadnut, pogotovo ako mirno prolazi", izjavio je Dodik novinarima u Garavicama kod Bihaća.

On je sve što radi političko Sarajevo sa strancima ocijenio kao nadmenost koja generiše probleme u BiH.

"Oni su zabranili da se priča o graničnoj liniji razgraničenja u BiH, kako to piše u Aneksu dva Dejtonskog mirovnog sporazuma, tvrdeći da je to neka administrativna linija. I onaj lažljivi /Kristijan/ Šmit izmišlja i tu se pokazuje da nije visoki predstavnik - on je visoki smutljivac", rekao je Dodik.

On je pojasnio da u Aneksu piše da je to granična linija razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH i da ne treba da se nikome trajno zabrani prolaz.

"To je tačno, ja se slažem sa tim i da niko ne smije biti napadnut. I niko u Republici Srpskoj nije napadnut, napadnuti smo mi u FBiH. Sad treba da kažemo da je u redu? Nije u redu. Dokle mislite da je naša trpeljivost?", upitao je Dodik.

On je ukazao da sve to govori o iracionalnoj atmosferi gdje se raznim akcijama međunarodnog faktora, u udruženom zločinačkom poduhvatu američkog ambasadora Majkla Marfija, britanskog ambasadora Džulijana Rejlija, lažljivog Šmita i političkog Sarajeva, pokušava Republici Srpskoj oteti imovina.

Dodik je naveo da su sada izlobirali i sramnu odluku od "tog nekog vijeća takozvanog suda u Strazburu", u kojoj ne postoje Srbi kao Srbi, nego, kako je rekao, kao smutljivi građani koji treba da od sreće skaču dva metra uvis zato što je neko smislio najbolje rješenje "za nas".

"Malo sutra!", poručio je Dodik, napominjući da ta odluka nikad neće biti sprovedena, ocjenjujući i da bi bilo dobro da se Marfi povuče sa ovih prostora sa svojom politikom i mišljenjem šta Srbi treba da rade.

Predsjednik Republike Srpske je napomenuo da u svemu tome nije cilj samo pojedinac, Srbin, nego je riječ o kompletnom napadu na Republiku Srpsku.

Dodik je naglasio i da Republika Srpska nije za sukob, ali da ima načine kako da odgovori na napade i provokacije.

"Sad ste imali ovdje jednoga koji je na svojoj lokalnoj platformi prenosio događaj, a iza njega su išli njegovi pratioci koji nema kakve gadosti nisu pisali porukama nama koji smo se ovdje okupili i ljudima koji su ovdje pobijeni. To se upravo dešavalo dok smo mi stajali, oni su snimali. To su oni što uporno ignorišu protokol, uznemiravaju, došli su da provociraju", rekao je Dodik i dodao da ni ovo neće biti zaboravljeno.

Teslićani koji su se vraćali iz Doboja sa protesta podrške institucijama Republike Srpske napadnuti su sinoć u centru federalne opštine Jelah. Vozila i autobusi su prvo udarani šakama, nakon čega su gađani predmetima.

Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zabranilo za juče najavljeni protest u organizaciji Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ispred Suda i Tužilaštva BiH "zbog neispunjavanja formalnih uslova i iz bezbjednosnih razloga", održani su mirni protesti na entitetskoj granici u Istočnom Sarajevu, Doboju, Loparama i u Hercegovini, odnosno Nevesinju.

Građani su na pola časa obustavili saobraćaj kako bi iskazali nezadovoljstvo zabranom protesta u Sarajevu i pružili podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika" Milošu Lukiću, protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu.

SRNA