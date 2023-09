Mišićeva o kolektivnom ugovoru: Sindikat dvije godine radi na novom sistemu plata

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da sindikat dvije godine radi na novom sistemu plata, u čemu je učestvovao i niz ekspertskih grupa.

Izvor: Srna

"To bi u prevodu značilo uređenje plata u realnom sektoru kroz, prije svega, opšti kolektivni ugovor, a nakon toga i granske kolektivne ugovore", rekla je Mišićeva Srni.

Ona je naglasila da je u Republici Srpskoj Ustavom jasno definisano da se zarade i primanja radnika uređuju isključivo zakonom i kolektivnim ugovorom, a nikako pravilnicima.

Mišićeva je naglasila da je Sindikat obavio konsultacije sa predsjednikom Vlade i svim ministrima, kao i sa predsjednikom Srpske, jer sve što se radi, kako je rekla, tiče se budžeta.

Prema njenim riječima, na sastanku sa predsjednikom Republike Srpske, premijerom i ministrom finansija održanom prošle sedmice, zaključeno je da socijalni partneri treba da formiraju pregovarački tim koji će raditi na izradi opšteg kolektivnog ugovora, a prema zaključku Vlade koja je imenovala svoje članove u radnu grupu za izradu ovog ugovora.

"Sindikat je, takođe, imenovao svoje članove u radnu grupu za izradu opšteg kolektivnog ugovora, jer ta grupa mora biti tripartitna - Vlada, Sindikat, poslodavci. Poslodavci to nisu uradili i zato je danas bio sastanak kako bi se poslodavci odredili da li oni žele i da li će učestvovati, jer do sada to nisu uradili bez obzira što ih je Vlada pozvala zaključkom da to urade", rekla je Mišićeva.

Ona je naglasila da je tokom današnjeg sastanka sa predsjednikom Vlade Srpske Radovanom Viškovićem razumjela da su sva tri socijalna partnera prihvatila da se konačno formira radna grupa kako bi tokom ove sedmice mogla da krene sa radom, te da se do kraja oktobra dođe do dokumenta važnog za ekonomske reforme, budžet Srpske i poslove privrednih subjekata i društava.

Mišićeva je istakla i da je otvorena rasprava i da tek slijedi priča o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj, kao što se to inače radi u posljednjem kvartalu tekuće za iduću godinu.

"Veoma brzo će se otvoriti pregovori o utvrđivanju novog iznosa najniže plate i ništa nije sporno za Vladu da se o tome pregovara, a to smo mogli čuti na sastanku", zaključila je Mišićeva.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković naglasio je tokom sastanka sa predstavnicima Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Privredne komore da je od velike važnosti da se u predstojećem, pregovaračkom procesu utvrdi tekst opšteg kolektivnog ugovora kako bi se dogovorena rješenja mogla implementirati u dokumente ekonomske politike i budžeta za 2024. godinu.

Višković je u razgovoru sa predsjednicima Saveza sindikata Rankom Mišić, Unije poslodavaca Sašom Trivićem i Privredne komore Perom Ćorićem pozvao sve aktere socijalnog dijaloga da predlože svoje članove u radnu grupu za izradu opšteg kolektivnog ugovora, na čijem će čelu, u ime Vlade, biti ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, saopšteno je danas iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Premijer Srpske je apelovao da svi učesnici dijaloga daju svoj doprinos da se dođe do prihvatljivog i održivog rješenja koje bi moglo da se primjeni u praksi i poboljša ukupni poslovni ambijent u Republici Srpskoj.

(Srna/MONDO)