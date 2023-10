Dodik u NSRS: Ko ne podrži veto radi protiv Republike Srpske i "neka je proklet"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u NSRS da je situacija veoma teška, opasna i usmjerena protiv Srpske i srpskog naroda i da onaj ko danas ne podrži veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović radi protiv Republike i njene državnosti.

Dodik je istakao da je kao predsjednik dužan da upozori da bez ikakvog oklijevanja Narodna skupština pokaže jedinstvo i za pet minuta izglasa podršku da se zaštiti srpski narod.

U obraćanju na posebnoj sjednici na kojoj se raspravlja o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, Dodik je naglasio da srpski član Predsjedništva radi u složenim okolnostima u kojoj bošnjački član misli da je on BiH i na sastancima sa strancima kleveće predsjednika Srpske i Narodnu skupštinu.

"Opšti je napad na Republiku Srpsku udruženih bošnjačkih struktura iz Sarajeva i kolektivnog Zapada predvođen SAD–om, njihovom i britanskom ambasadom uz praćenje većine evropskih zemalja", rekao je Dodik danas, obraćajući se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Dodik je rekao da nastoje da završe posao koji su započeli 90-tih godina - da razvlaste Republiku Srpsku.

"Svih ovih 20 i više godina borbe pokazuje kontinuitet nasrtaja na Republiku Srpsku, snažan i jak, i da ne pristajemo", istakao je Dodik.

Dodik je upozorio da je ovo dosta težak i složen trenutak.

Prokletstvo "Onaj ko od Srba ne bude glasao za veto srpskog člana Predsjedništva BiH, neka je proklet" rekao je, između ostalog, Dodik u NSRS.

"Oni su uspjeli da svojim antiustavnom potezima, kriminalnim aktivnostima i zloupotrebama, ignorisanjima i neuvažavanjima nametnu nama teme i da se mi bavimo ovdje sami sobom i da se mi branimo", rekao je Dodik.

On smatra da Srpska treba da počne da forsira koncept političkog napada.

"Republika Srpska treba da krene i počne da forsira koncept političkog napada do odsudnog trenutka u kome treba da se izjasnimo da li trebamo ili ne ostati u ovakvoj BiH", poručio je Dodik

On je zamolio prisutne da podrže Cvijanovićevu jer su ovi zaključci Predsjedištva BiH protiv Srpske. "Ako ne podržimo srpskog člana Predsjedništva, biće to najveći udar u zadnjih 30 godina na Srpsku", ocijenio je Dodik.

On je ponovio da lični stavovi i amoziteti danas nisu važni, te da je skupštinska sala ključno mjesto za istoriju srpskog naroda.

Dodik je naglasio da je rukovodstvo Srpske uložilo ogromne napore da očuva političku i finansijsku stabilnost u Srpskoj.

"Republika Srpska je finansijski stabilna i obezbijedila je sve stabilne izvore za ovu budžetsku godinu i stabilne pretpostavke za iduću godinu bez obzira na opstrukcije koje imamo putem bankarskog sistema gdje ljudi iz američkih ambasada pozivaju direktore banaka i predlažu da se zagorča život u Srpskoj", rekao je Dodik.

On je rekao da je Srpska sve svoje obaveze ispunila prije predviđenog roka, te da će budžet pokazati potpunu stabilnost u finansijskom smislu.

Dodik je istakao da odnos između političkih elita i predstavnika Srpske i Federacije nikada nije bio gori.

"Oni su svi u funkciji, bili oni SDA, trojka ili šestorka, uključeni u proces devastacije Srpske i odrađuju svoje poslove onako kako oni to misle", upozorio je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da je u ovom trenutku gotovo sigurno da će se pregovarački status dati Ukrajini i Moldaviji, što bitno usložnjava odnos EU prema aktuelnim pitanjima, jer je nedefinisano na koji način se može dati pregovarački status Ukrajini u kojoj nije definisana teritorija i u kojoj se vodi rat.

Dodik je podsjetio da sve što danas ne valja u BiH je rezultat intervencionizma međunarodne zajednice.

"Jedini interes koji mi imamo za EU jeste da se pridružimo nekim vrijednostima, ali to je apstraktno. Danas je vrijednost sankcije prema Rusiji, a mi to nismo radili i nećemo da uradimo i to nas stavlja u drugu poziciju", istakao je Dodik i dodao da bošnjačka strana hrli ka tome da se objave sankcije Rusiji.

