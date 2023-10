Stanivuković o novom Poslovniku: Gradonačelnik je obezvrijeđen

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Grada obezvrijedilo instituciju gradonačelnika i ukinuo prava gradonačelniku.

Izvor: Grad Banjaluka

"Sve ono što su su decenijama imali gradonačlenici kao svoja prava, od danas to više ne važi. Donošenjem novog Poslovnika obezvrijeđena je institucija gradonačelnika", kazao je gradonačelnik nakon današnje sjednice Skupštine grada.

Osim namjere, kako je kazao – da zaustave gradnju Centralnog spomen-obilježja, prema njegovim riječima – „nastavlja se destruktivna politika prema Banjaluci preko nadležne republičke inspekcije da se poruši kružna raskrsnica“.

"Istrajaćemo u svojoj namjeri i napravićemo tu raskrsnicu, kao i Spomen-obilježje. Drago mi je da smo se zajedno sa preduzetnicima u Gajevoj ulici izborili da oni dobiju subvencije koje zaslužuju. Danas smo dobili još jednu bitku", naglasio je gradonačelnik.

Naveo je da je uspješno riješeno i pitanje nastavka usluge parkiranja na Staroj autobuskoj stanici.

"Pozitivna je stvar da smo zadržali uslugu parkiranja na toj lokaciji i dio prihoda. Naša borba u vezi sa slučajem Autoprevoza se nastavlja, ali drago mi je da smo uspjeli zadržati najviše što se moglo u ovom teškom sporu", istakao je gradonačelnik, objavio je sajt Grada.

Od važnih tačaka sa današnjeg zasjedanja izdvojio je i to što je Banjaluka dobila važan dokument – Startegiju demografskog razvoja, "koja sadrži i sve politike koje je ova administracija već pokrenula".

"Stoga, bila je ovo izazovna sjednica. Uradili smo mnogo dobrog za grad, načinili korake naprijed. Ostaje žal za tim što skupštinska većina nije razumjela važnost izgradnje prvog kolektora u Banjaluci, smatrajući da to nije tema o kojoj treba diskutovati na sjednici. To je njihova odluka", naveo je on i pozvao odbronike da rade za Banjaluku.

Istakao je da odbornici i Skupština Grada moraju da razlikuju političke teme, kao što je Poslovnik od životnih tema, poput izgradnje kolektora.

(MONDO)