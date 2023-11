Blagojević: Novi zakon o imunitetu bi doveo Dodika u još težu poziciju

Profesor Ustavnog prava Milan Blagojević kaže da bi najava predsjednika NSRS Nenada Stevandića o donošenju novog zakona o imunitetu Republike Srpske mogla dovesti predsjednika RS Milorada Dodika u nezavidnu poziciju.

Blagojević smatra da bi donošenje tog zakona koje bi predsjedniku Republike Srpske obezbjedilo imunitet od krivičnog progona sigurno bio razlog za Kristijana Šmita da, kao u slučaju Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, poništi i taj zakon i zabrani svaku dalju radnju u vezi sa tim.

"To podrazumijeva i zabranu donošenja ukaza o proglašenju tog zakona. Na stranu to što Šmit nema pravo da nameće bilo kakve propise, ali takav njegov potez dovešće Dodika u još težu poziciju. Naime, ako se povuče pred takvom Šmitovom odlukom i, recimo, ne potpiše ukaz o proglašenju zakona ili vrati zakon Skupštini na ponovnu raspravu, biće to dokaz Dodikovog uzmicanja pred Šmitom. A ako nakon takve Šmitove odluke Dodik ipak potpiše ukaz, učiniće još jedanput Šmitovo 'krivično djelo' neizvršenja odluka visokog predstavnika, što će značiti novu optužnicu protiv Dodika za novo 'krivično djelo', ali i mogućnost da se protiv njega odredi pritvor zbog ponavljanja 'krivičnog djela' ", izjavio je Blagojević za Mondo.

Blagojević napominje da ovo otvara "osnovano pitanje da li ljudi kojima je Dodik okružen, odnosno sa kojima je u koaliciji, ovakvim prijedlozima žele dobro ili mu kopaju još dublju političku raku".

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će NSRS inicirati donošenje zakona o imunitetu koji bi zaštitio sve institucije koje sprovode zakone koje donose poslanici.

Podsjećamo Milorada Dodika i Miloša Lukića Sud BiH tereti da je počinio Krivično djelo "Neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH". Ovo krivično djelo u Krivični zakonik BiH "smjestio" je upravo Kristijan Šmit svojom odlukom.

