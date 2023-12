Žustra rasprava na početku sjednice: Usvojen zahtjev da se Izborni zakon razmatra po hitnom postupku

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zahtjev da se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koje je predložio Klub poslanika SDA, raspravlja po hitnoj proceduri.

Za hitnu proceduru glasalo je 27 poslanika, protiv je bilo devet i nijedan uzdržan.

Nakon glasanja o proceduri, Predstavnički dom započeo je raspravu o sadržaju predloženog zakona.

Na samom početku sjednice vođena je žustra rasprava. Član kolegija Predstavničkog doma Nebojša Radmanović iz SNSD-a osporavao je hitnost postupka.

"Izborni zakon je toliko važna stvar da se ne može rješavati po hitnom postupku. On traži ozbiljnu, temeljnu raspravu. Trebali smo doći do izbornog zakona koji će biti koncenzus. Siguran sam da i u SDA ima veliki broj ljudi koji imaju primjedbi i koji se ne slažu s hitnim postupkom. Niko ozbiljan ne može da se složi s hitnim postupkom Izbornog zakona, posebno s ovoliko članova. Jedino ako predlagači i oni koji danas ovo podržavaju misle da je prepadanje od ovog čovjeka koji sebe naziva visokim predstavnikom važno i da zato moramo imati hitan postupak. Ja baš obrnuto mislim, da baš to nije razlog. Danas nije moguće ovako raditi i uvojiti ovakav zakon, ovo kažem u ime Kluba SNSD-a. Uđimo u normalnu priču svih relevantnih faktora oko novog izbornog zakona u BiH, a ne na ovaj način", rekao je Radmanović.

Nenad Grković iz stranke "Za pravdu i red" upitao je Radmanovića koliko dugo sjedi u Parlamentu BiH i koliko mu još vremena treba da razmišlja o promjenama Izbornog zakona.

"Koliko to nama još vremena treba da razmišljamo da bismo riješili neke stvari", rekao je Grković koji je ukazao na to da su na ovom zakonu radili eksperti iz međunarodne zajednice.

Radmanoviću je zasmetao način na koji mu se Grković obratio pa je zatražio riječ za ispravku krivog navoda, prenosi Avaz.

"Krajnje neprimjereno je postaviti pitanje na grub način. Dugo sam ja ovdje, to je tačno. Dugo smo raspravljali o izbornom zakonu. Nijedna moja rečenica nije bila za bezobrazan nastup nekog drugog zastupnika", rekao je Radmanović.

Branislav Borenović (PDP) je rekao kako je jasno da SNSD želi prolongirati izmjene Izbornog zakona "do beskonačnosti".

"Ne prihvatam prolongiranje ili radne grupe koje nisu ništa radile. Unutar njih se formiraju radna tijela koja imaju isključivo cilj da prođe još jedna godina, još jedan izborni proces i da dođemo u situacju da nikad ne dođe do izmjena Izbornog zakona", rekao je Borenović.

