Šmit najavio da će "nametnuti" izborni zakon ako ga političari ne usvoje

Kristijan Šmit pozvao je nadležne političke lidere u BiH da donesu odluku o tehničkim izmjenama Izbornog zakona koje se odnose na integritet izbora, a ako se to ne desi on je najavio da će izmjene "nametnuti".

"Apelovaću na sve političke stranke da se učvrsti integritet izbornog procesa. Ja bih volio da domaći organi nađu rješenja, ali to mora da se desi sada, ne u narednom mjesecu, godini. U naredne dvije tri sedmice bi svi željeli da vidimo rezultat. Ukoliko do njega ne dođe, onda ne možemo zavisiti od nekih obećanja 'sljedeće sedmice (će biti), sljedeće sedmice (će biti)'. Ne! Ove sedmice mora i ako se ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba u gradu koja ima tu nadležnost i ovlaštenje da to donese", kategoričan je bio Šmit.