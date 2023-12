"Kristijan Šmit će biti ključni svjedok na suđenju Dodiku"

Odbrana Milorada Dodika planira da pozove Kristijana Šmita da bude krunski svjedok na suđenju u procesu koji se protiv Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika RS, Miloša Lukića, vodi pred Sudom BiH.

Izvor: MONDO

Član advokatskog tima predsjednika Republike Srpske Anto Nobilo izjavio je da je cilj aktuelnog procesa pred Sudom BiH protiv Milorada Dodika da bude eliminisan iz politike i da ne može obavljati nijednu funkciju, ali će odbrana učiniti sve da se to ne dogodi, te raditi na tome da dokaže da Kristijan Šmit, koji je napravio pravni haos u BiH, nema ovlaštenja i pozvati ga kao krunskog svjedoka na suđenju.

"Borićemo se svim sredstvima da ga ne osude, iako je veliki pritisak na tom planu - domaći, strani i medijski. Zato ćemo tražiti da se proces vodi u Banjaluci jer su tamo okrivljeni i svi svjedoci, te ne postoji toliki medijski pritisak kao u Sarajevu", rekao je Nobilo u emisiji "Telering" na RTRS.

Nobilo je rekao da, uprkos svemu, vjeruje da će Sud BiH suditi nepristrasno.

"Po meni, Dodik je borac za suverenitet BiH. Čak i njen patriota, iako se zalaže za Srpsku. On se zalaže za BiH koja će biti suverena na temelju dejtonskog Ustava. I kad se bori protiv Šmita, to je borba za suverenu BiH, protiv neravnopravnosti i stranaca koji ovdje neodgovarajuće upravljaju", naglasio je Nobilo.

On je napomenuo da Dodik nije prekršio nijedan član Ustava BiH, te ponovio da ne postoji ovlaštenje takozvanog visokog predstavnika da donosi zakone.

"Taj ustav je dio mirovnog sporazuma i izvor prava. To nisu takozvana Bonska ovlaštenja koja ne mogu biti izvor prava. U Dejtonskom mirovnom sporazumu nema ovlaštenja visokog predstavnika da donosi zakone", rekao je Nobilo..

On je istakao da će odbrana predsjednika Dodika raditi na tome da dokaže da Šmit, koji je napravio pravni haos u BiH, nema navedena ovlaštenja, pa i pozvati ga kao krunskog svjedoka na suđenju.

"To ćemo uraditi jer mora objasniti odakle mu ova ovlaštenja, ko ga je imenovao i slično. Smatram da su se oni koji su kreirali ovaj proces malo preračunali i da će im se to vratiti kao bumerang. Oni su Dodiku kao političkom oponentu dali veliku platformu u kojoj može krenuti sa suverenističkom politikom. On na tom planu može pokušati demontirati visokog predstavnika i ovakvo uređenje BiH koja je nefunkcionalna pa i defektna, jer sa strane nije dozvoljena volja naroda da se preko izabranih predstavnika dogovori kako će svi živjeti u BiH", rekao je Nobilo.

On je ponovio da ne postoji rezolucija Savjeta bezbjednosti UN za imenovanje Šmita, iako iza njega evidentno postoji politička moć zapadnih zemalja.

Nobilo je rekao da Šmit kao pojedinac nema pravo da u jednoj demokratskoj zemlji donosi zakone i druge odluke, te da se zbog njihovog nepoštovanja može ići u zatvor.

"Mi ćemo tokom pravosudnog postupka dovesti u pitanje da li je to što je Šmit donio uopšte krivično djelo. Imamo analizu i stojimo čvrsto na tome da nije jer je opšti princip da krivično djelo može biti ako se cilj iz tog djela ne može ostvariti na drugi način. Ako Šmit može poništiti neki zakon, onda nema potrebe da progoni čovjeka koji ne poštuje tu njegovu odluku", naveo je Nobilo.

On kaže da nikada nije vidio slučaj kao što je sudski proces protiv predsjednika Srpske, te da mu to predstavlja izazov.

"Ovaj slučaj objedinjuje međunarodno javno pravo, ustavno i krivično pravo i to je nova dimenzija. To nije klasično krivično djelo. Ne progonite predsjednika federalne jedinice svaki dan. Ovakav sistem sa visokim predstavnikom kao u BiH ne postoji nigdje i meni je sa stručnog stanovišta ovo bio veliki izazov. Nemam političke ambicije i nisam opredijeljen ni na jednu stranu", poručio je Nobilo.

On je rekao da Bošnjaci u BiH dozvoljavaju sve međunarodnoj zajednici, jer misle da će tako bolje proći.

"Ali, ne vidim nikakvu političku snagu koja bi bila suverenistička, bosansko-hercegovačka. Jasno je da BiH može imati više naroda i sve je to u redu, ali na kraju mora biti suverena zemlja", rekao je Nobilo.

On smatra da nije u redu da u Ustavnom sudu BiH sjede sudije stranci.

