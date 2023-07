Dodika pitali o Šmitu, on pričao viceve: Na safari pošli Amerikanac, Britanac i Haso (VIDEO)

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske je na konferenciji u Istočnom Sarajevu ispričao dva vica kada su ga pitali zašto niko nije došao u Skelane i da je Šmit najavio dovođenje bavarskih tužioca za one negiraju zločin u Srebrenici.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je nakon toga ispričao vic o miševima u zatvoru.

"U zatvoru leže tri miša, a mačka drži red. Jedan joj se zaklinje u lojalnost, drugi kaže da je najljepša a treći kaže mac, mac", rekao je Dodik.

Nakon toga, usljedio je još jedan vic o Amerikancu, Britancu, Hasi i lavu.

"Na safari pošli Britanac, Amerikanac i Haso i pokvari im se auto. Ponijeli su oni rance i oružje sa sobom i krenu do kampa koji je udaljen 50 kilometara dalje. Usput bace oružje i rance, a ostanu im samo čuturice. U tom momentu se pojavi lav koji potrči za njima. Lav stigne prvo Britanca, ovaj posrne, a lav ga sustigne i Britanac mu baci pijesak u oči. Lav se tu zaustavi dok je istresao pijesak, a Britanac nastavi da bježi dalje. Nakon toga lav stigne Amerikanca i ovaj slično tako uradi, uspoi lava i ppbjegne. Dođu Britanac i AMerikanac do nekog drveta i popnu se, a Haso ostane ispod. Kažu mu oni "Haso penji se" a on im dobaci "Šta me briga nisam im ja bacao pijesak u oči".

Dodik je na današnjoj konferenci pričao, između ostalog, o deeskalaciji krize u BiH, odlukama Ustavnog suda, ali i obilježavanju godišnjice zločina u Srebrenici.

