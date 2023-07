Dodik: Sve tri strane da dostave prijedloge, želimo da BiH bude primljena u EU

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da je na sastanku zvaničnika Srpske i Federacije BiH sa generalnim direktorom za Evropu u Službi za spoljne poslove EU Angelinom Ajhorst dogovoreno da 17. jula sve tri strane u BiH dostave prijedloge za deeskalaciju krize.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Istakao je da je Srpska imala na sastanku plan o deeskalaciji krize, dok drugi nisu.

"Mi nemamo tih problema, jer BiH je sastavljena od dva entiteta i tri naroda. EU želi da ojača evropski put, a mi želimo da budemo primljeni u nju. Ne bi trebalo da propustimo priliku, jer će oni odlučivati o prijemu nekoliko zemalja, a šteta bi bila da tu ne bude i BiH, da dobijemo status kandidata", rekao je Dodik.

Istakao je da BiH nema suverenosti.

"BiH nema suverenost i samo se čeka šta će neko od stranaca da uradi. Dakle naš pristup podrazumijeva, da se potvrdi ustavno određenje BiH, teritorijalni integritet BiH ne smije nikio da ugrožava, a EU želeći da ojača evropski put. Mi želimo da bude primljeni u EU, a mi tražimo da sa njima razgovaramo o neophodnom paketu kao minimalnom uslovu za status ulaska u EU", navodi Dodik.

Ističe da deeskalacija podrazumijeva da se popuni Savjet ministara.

"Bošnjaci i Hrvati su u punom kapacitetu, dok se za Srbe to ne podrazumijeva. To bi nmoglo da dovede do krize Savjeta ministara", naveo je Dodik.

Naglasio je da Republika Srpska ni jednog trenutka nije pozivala na bilo kakvu mogućnost sukoba.

"To je politički proces koji treba poštovati kao takav. Kažu biće rata. Neće biti rata, ma koliko bi neki to željeli. Treba se vratiti na početne pozicije i poništiti ono što je donio lažni visoki predstavnik Kristijan Šmit", kaže Dodik.

Naveo je da se treba riješiti pitanje 14 prioriteta.

"Naše mjere su uvijek mjere akcije. Ustavni sud neka poništi sve što je lažni visoki predstzavnik donio, onda ćemo i mi reagovati. Ako neko hoće rješenje, neka se vrati na početak. Srpsku optužuju da ne bira sudije, a Federacija to isto ne može da uradi. Neka se povuče lažni visoki predstavnik kao i njegove odluke. Mi kažemo da on nije legitiman, ne postoji odluka Savjeta bezbjednosti UN o njegovom djelovanju. Uporno pokušavaju da guraju svoju agendu", ističe Dodik.

Napomenuo je da je za suštinsku deeskalaciju stanja u BiH potrebno da bude povučena posljednja odluka Ustavnog suda BiH, a Srpska će onda povući i svoj zakon.

"Srpska, ako ni to neće, će nastaviti dalje da sprovodi Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Srpske i neće objaviti ništa što predlaže Kristijan Šmit jer on nema nikakvog legitimiteta u tom pogledu. Šmit je za nas lažni, pa makar i donosio darove", rekao je Dodik.

Stevandić: Srpska ostaje posvećena miru

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska ostaje posvećena miru i da nema namjeru da doprinosi eskalaciji, nego deeskalaciji situacije u BiH.

Stevandić je rekao da je, na sastanak u Sarajevo sa predstavnicima EU i trojke, delegacija iz Srpske došla sa pripremljenim prijedlozima i dokumentima, a sa druge strane nije bilo tako.

"Srpska nema problem sa teritorijalnim integritetom BiH. Za nas je nerazumljivo da je Bošnjacima draže da sudija u Ustavnom sudu BiH bude Albanac, a ne Bošnjak", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je istakao da visoki predstavnik nema nikakve kvalifikacije da se prema njegovim aktima postupa.

"Insistiraće na svojim usvojenim dokumentima, a Kristijan Šmit ne može da mijenja zakone", rekao je Stevandić.

U sjedištu Delegacije EU u Sarajevu održan je sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske i Federacije BiH sa predstavnicima Evropske unije.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, premijer FBiH Nermin Nikšić, lider HDZ BiH Dragan Čović, lider NiP Elmedin Konaković i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.

Oni su se sastali sa šefom Delegacije EU u BiH Јohanom Satlerom i generalnim direktorom za Evropu u Službi za spoljne poslove EU, Angelinom Ajhorst.

(MONDO/RTRS)