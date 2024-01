Pronađeno rješenje: Banjaluka isplaćuje naknade i 60 odsto plata radnicima, a grad neće ostati bez javnog prevoza

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas nakon sastanka sa predstavnicima javnog prevoza, sindikata Gradske uprave i predstavnika roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, da su pronađena privremena rješenja za potrebne isplate.

Stanivuković kaže da je na sastanku sa predstavnicima roditelja djece sa poteškoćama u razvoju dogovoreno da će danas biti isplaćeno 100 odsto lične invalidnine za novembar i 50 odsto njege za treće lice uz namjenska sredstva Vlade.

Pojasnio je da su sredstva Vlade "namjenska, a korisnici naknade za njegu drugog lica spadaju u ugrožene kategorije prioritetnih i primarnih davanja te da ih on ima pravo preusmjeriti upravo za te svrhe".

"Mi smo svjesni da nam idu praznici. Kako ljude pustiti bez plata i korisnike bez sredstava za njegu i pomoć? Stoga, ja sam kontaktirao direktoricu Centra za socijalni rad i rekao da nemamo ta sredstva u budžetu koja se od nas traže. Jedino rješenje jeste da direktorica Centra za socijalni rad i ja potpišemo naredbu da se sredstva, koja je Vlada Republike Srpske doznačila, doznače ljudima koji brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju. Iz razgovora sam shvatio da ona to želi, ali ipak, ona jutros za to nije bila spremna, nije htjela. To je njena odluka. Ja sam to potpisao, bez nje. Imam hrabrost za to, preuzeo sam odgovornost, a pronašli smo i zakonsko uporište, iako ovo zakon nije baš najbolje i najpreciznije odredio. Danas će zbog mog potpisa ovi ljudi dobiti 100 odsto invalidnine za novembar i 50 odsto sredstva za tuđu njegu i pomoć za decembar mjesec, dakle ukupno 5 hiljada korisnika", rekao je Stanivuković.

Što se tiče radnika Gradske uprave, Stanivuković kaže da je radnicima jutros isplaćen regres od 500 maraka i 60 odsto plate.

Podsjetio je da je radnicima Gradske uprave povećana plata za 250 maraka.

Predstavnici javnog autobuskog prevoza pristali su da nastave sa radom za vrijeme praznika (do Srpske nove godine), nakon čega slijedi sastanak sa rukovodstvom Gradske uprave.

Dejan Mijić direktor "Autoprevoza GS" kaže da dug Gradske uprave prema prevoznicima u Banjaluci trenutno iznosi 1.503.000 KM.

"Ne poduzimamo radikalne mjere jer smo dobili uvjerenje od gradonačelnika da će se pronaći rješenje", rekao je Mijić. Stanivuković je ranije najavio da će grad 5. januara ostati bez gradskog prevoza.

Radislav Gojković iz sindikata Gradske uprave rekao je da radnici ne treba da budu predmet političkih prepucavanja.

"Imajući u vidu da nismo dobili redovnu decembarsku platu tražili smo sastanak kako radnici ne bi ispaštalu zbog političkih prepucavanja", rekao je on.

Naveo je da je dogovoreno i povećanje plate za 2024. godinu.

