"Interesantan je Srbima": Dodik se nada da će Srpska dobiti status posmatrača u BRIKS-u

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je BRIKS interesantan za Srbe i da se nada da će Srpska u budućnosti imati mogućnost da dobije status posmatrača u ovoj organizaciji.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je pojasnio da BRIKS predlaže novi format saradnje među državama i narodima, otkriva novo tržište, ideje, pristup naprednim tehnologijama iz drugih dijelova svijeta zbog čega je interesantan Srbima.

On je za "Rusku gazetu" rekao da na Zapadu postoji stereotip prema BRIKS-u, koji podržavaju Bošnjaci, zapadni saveznici u Sarajevu, koji stavljaju veto na inicijative koje su važne za Srpsku.

Dodik je istakao da je Republika Srpska opredijeljena za razvijanje odnosa sa Ruskom Federacijom u oblasti ekonomije, trgovine, obrazovanja i nauke, te za razmjenu tehnologije, a da se Bošnjaci plaše da razočaraju svoje mentore i pokrovitelje - Amerikance i Britance.

On je naveo da se u Kazanju sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, predsjednikom Tatarstana Rustamom Minihanovim i drugim ruskim političarima. "Težimo da sačuvamo i jačamo dobre bilateralne odnose", dodao je Dodik.

Na pitanje na šta su sve spremni Anglosaksonci da ga kao predsjednika Srpske sklone sa političke scene BiH, Dodik je rekao da su spremni na sve, što i pokazuju i da Zapad, posredstvom kolonijalnog inkvizitorskog suda koji nema ustavnog osnova u BiH, pokušava da presudi legalno izabranom predstavniku srpskog naroda.

"Na taj način hoće da me disciplinuju i natjeraju da ispunjavam njihove zahtjeve. Naravno, to neće uspjeti. To se ne dešava prvi put", istakao je Dodik.

On je ukazao da se već mnogo godina bori protiv pokušaja Zapada da ukine Republiku Srpsku i centralizuju BiH, koja ne odgovara srpskim nacionalnim interesima.

"To ne bi bilo dobro ni za druge narode. To je samo interes kolonizatora koji žele da samostalno upravljaju BiH, da iskoriste legalno izabrane predstavnike naroda u vidu marioneta i dekoracije", dodao je Dodik.

Predsjednik Srpske se u intervjuu osvrnuo i na migrante, navodeći da će se vidjeti kako će se EU snaći sa tim izazovom.

On je rekao da Srpska želi da sačuva bezbjednost na svom prostoru, da ga sačuva od radikalnih pokreta i njihovih terorističkih aktivnosti, navodeći da među migrantima ima i radikalnih elemenata i da Srpska nastoji da ih identifikuje i spriječi njihove eventualne aktivnosti.

Kada je riječ o "Igrama budućnosti", koje su počele u Kazanju, predsjednik Srpske je reao je da je to ogroman uspjeh Rusije koja je na potpuno nova takmičenja uspjela da privuče više od 2.000 sportista iz više od 100 zemalja.

On je naglasio da u sportu ne bi trebalo da bude političke diskvalifikacije, kao i da je i bez političke podrške teško organizovati krupne događaje.

"`Fidžital-sport` je novi format koji definitivno predstavlja igre budućnosti. To je mogućnost za Rusiju da pokaže da je spremna i sposobna da predstavi inovacioni pristup i u sportu", dodao je Dodik.

Na pitanje kako će srpski narod prihvatiti simboličan gest Moskve da postavi spomenik Aleksandru Prvom Karađorđeviću, Dodik je ocijenio da će Srbi podržati tu ideju, napomenuvši da je srpska nacionalna istorija dugo godina bila opterećena prećutkivanjem uloge nacionalnih vođa, uključujući vrijeme okupacije komunističke vlasti.

(Srna)