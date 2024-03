Dodik: Amerikanci žele da učine stanje u RS nepodnošljivim, angažovan i Vukanović

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da američka struktura čini sve da učini nepodnošljivim stanje u Republici Srpskoj, a jedan od aktera koji to čini i angažovan je da to čini je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Izvor: MONDO

Dodik je rekao da je Zakon o sprečavanju sukoba interesa na nivou institucija BiH, a sada neki, kako je naveo, trabanti iz opozicije kažu da je riječ o prenosu nadležnosti, a nisu ni pročitali šta piše.

"Vidim da galame, izmišljaju laži, pokušavaju da prave neku priču. Kako smo prenijeli nadležnosti? Kakvo preglasavanje kad tamo piše da je jednaka zastupljenost Srba, Hrvata, Bošnjaka. Tamo piše da ima prosta većina za neka pitanja tehničke prirode, a kada se odlučuje o pitanjima za šta se formira komisija onda mora biti dvotrećinska većina", rekao je Dodik novinarima u Tesliću.

On je naglasio da je Nebojša Radmanović čovjek koji ima svoj stav i da u SNSD-u baštine ljude koji mogu da izraze svoj stav.

"Koliko sam razumio, njegov prigovor je vezan za potrebu da to ide u redovnu proceduru, da je to došlo uveče, a treba sutradan glasati, što je opravdan zahtjev gospodina Radmanovića, ali u tome nema nikakve razlike u samom SNSD-u", rekao je Dodik.

On je istakao da u SNSD-u nisu trabanti kao što je neka Vukanovićeva partija koja misli da ovdje stalnim izmišljanjem laži može da skrene pažnju.

"Može to do jednog nivoa, ali ne možete da porastete i da budete veliki, jer, ako kao dijete lažete, nikad vas niko ozbiljno ne shvati kad odrastete, a to se upravo njima dešava", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da se Vukanović stalno pojavljuje u federalnim medijima i tamo govori, učestvuje u paraobavještajnim portalima čiji je SDA pokrovitelj.

"A onda nama govori ovdje da bi on nekog zaštitio. On je sve živo prodao, pa i dušu", rekao je Dodik, prenijela je Srna.

(MONDO)