Političari iz Srpske o godišnjici bombardovanja: Napad na suverenu zemlju, mimo svih međunarodnih normi

Političari iz Republike Srpske danas su odali poštu nastradalima tokom NATO bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, ističući da je je to bio napad na suverenu zemlju, mimo svih normi međunarodnog prava.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Bombardovanje srpskog naroda te 1999. godine nije bio samo napad na suverenu i slobodnu državu, već svirepo ubistvo hiljade nevinih i nemoćnih ljudi među kojima i 89 djece", istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević.

On je ocijenio da je to bilo "bombardovanje same suštine međunarodnog javnog prava i prelomni trenutak koji je ukazao na duboki sunovrat pravde i morala".

"Danas, 25 godina kasnije, dok se sjećamo tih strašnih događaja, vidimo ih kao uvod u izazove sa kojima se današnji svijet nažalost suočava. Agresija koja je tada izvršena ostaje simbol duboke nepravde učinjene prema nedužnim ljudima i prema srpskom narodu u cjelini i podsjeća nas na važnost borbe za pravo i slobodu svih", rekao je Miličević.

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić izjavila je da se i 25 godina poslije bombardovanja postavlja pitanje - zašto su ubijane nedužne žrtve, među kojima 89 djece, bombardovani civilni objekti, škole, bolnice, mostovi i vrtići.

Navodeći da je NATO na današnji dan prije 25 godina, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN, počeo bombardovanje tadašnje SRJ, ona je ocijenila da je to bio pokušaj uništavanja jedne zemlje, kao i da je tog dana srušeno međunarodno pravo.

"Danas kada se molimo za hiljade nevino nastradalih, pored sve gorčine koju osjećamo, ipak možemo biti ponosni na snagu srpskog naroda i naše matice Srbije, jer smo uprkos velikim istorijskim golgotama, pa i toj golgoti od strane NATO razarača, ostali i opstali prkosni i slobodni", istakla je Trivić u saopštenju za javnost.

Predsjednik Socijalističke partije Srpske (SPS) Goran Selak izjavio je da je NATO prije 25 godina želio da "savremenim blic-krigom obrišu vijekove istorije, tradicije, pravoslavlja i mučeništva cijelog jednog naroda".

"Uradili su to na ciničan i bezobziran način, ubijajući djecu, civile u vozu i izbjeglice na traktorima. Zbog toga četvrt vijeka NATO paktu bride obrazi pred većinom svijeta, jer ono što su oni uradili jednoj suverenoj zemlji i srpskom narodu se uvijek kroz istoriju zvalo isključivo sramotom", kazao je Selak.

(Beta)