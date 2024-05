Vučić nakon panela: Srbija svim članicama UN pokazala da istina nikada nije jednostrana

Vučić je ukazao da Srbija nikada nije sakrila činjenicu da su Srbi počinili užasne zločine u Srebrenici i podsjetio da su dva predsjednika Srbije išla u Potočare da odaju počast žrtvama.

Predsjedenik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će se srpske žrtve, koje su danas u sjedištu UN u NJujorku svjedočile o svom stradanju tokom rata u BiH, osjećati loše ukoliko u Generalnoj skupštini UN bude usvojena rezolucija o Srebrenici zato što će na čelima imati znak genocidnosti, jer će ih proglasiti za dio genocidnog naroda.

"Vi ćete reći da imamo amandmane koji to poriču, ali ako se rezolucija odnosi na individualnu odgovornost, zašto je donosite?", pitao je Vučić, dodajući da je Srbija uhapsila i isporučila one koji su proglašeni odgovornim za strašne događaje u Srebrenici.

Ističući da je duboko dirnut svjedočenjima Srba koji danas žive u SAD, a koji su prošli kroz pakao u ratu u BiH, Vučić je rekao da je Srbija ovim panelom svim članicama UN željela da pokaže da istina nikada nije jednostrana, niti je to ikada bila.

Vučić je upitao zašto su sve članice UN 2015. usvojile rezoluciju o pitanjima genocida i da li je tada cilj bio da se krene i sa pojedinačnim rezolucijama?.

"Zašto se počinje ovom rezolucijom, a ne onim što je Srbima počinjeno u Prvom i u Drugom svjetskom ratu", upitao je Vučić.

On je istakao da su Srbi u Prvom svjetkom ratu izgubili 28 odsto stanovništva i da su, proporcionalno brojnosti, najviše stradali, dodajući da su u Drugom svjetskom ratu činili 85 odsto ukupnih žrtava na teritoririji bivše SFRJ, ako se govori o ljudima koji su stradali od nacista i fašista.

Vučić je ukazao da Srbija nikada nije sakrila činjenicu da su Srbi počinili užasne zločine u Srebrenici i podsjetio da su dva predsjednika Srbije išla u Potočare da odaju počast žrtvama.

On je rekao da je 2015. godine otišao u Potočare da oda počast žrtvama, ali da je tamo bio gotovo linčovan i da nakon toga nikada niosu pronađeni ljudi koji su ga napali, što se nigdje u svijetu nije desilo.

Vučić je ocijenio da će rezolucija o Srebrenici, ako bude usvojena, izazvati oduševljenje jedne strane i tugu, bijes i prezir na drugoj strani.

On je naglasio da ova rezolucija sigurno neće ujediniti ljude ni u BiH, ni u regionu, već će izazvati suprotan efekat, kao što neće osigurati ni mir u budućnosti, pitajući kreatore i one koji ih podržavaju zašto insitiraju na donošenju rezolucije kad se sve to zna.

"Prava svrha ove rezolucije je da se kazni jedan slobodoljubivi narod. Ne mogu da pretim i ucenjujem druge zemlje kao što neki kosponzori rade drugima. Mi smo mala zemlja i ponosan narod koji brani svoje dostojanstvo i zato pozivam sve da ne glasaju za rezoluciju i da se stvore uslovi inkluzivnosti za dijalog", poručio je Vučić.

On je otkrio da je stalni predstavnik Srbije u UN želio da razgovara sa Nijemcima kao glavnim tvorcima rezolucije da li može nešto zajedno da se uradi.

"Dobio je odgovor: `Suočićete se sa rezolucijom na način kakav vam mi budemo dali!`. Mi smo previše mali, ali verujemo da će evropske vrednosti uvek značiti da svi treba da budemo uključeni u donošenje tako važnih rezolucija", rekao je Vučić.

On je zemljama koje planiraju da glasaju za rezoluciju postavio pitanje šta će da urade pošto otvore Pandorinu kutiju i da li će tada reći da nije bio genocid nad sovjetskim narodom, ili da Srbi nisu ubijani u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

"Šta ćete reći za različita pitanja iz celog sveta? Hoćete li da zažmurite ili ćete reći da ovo nije samo da se nešto poriče, iako mi ništa ne poričemo, i da li ćete tada vi da poričete kada vama nešto odgovara?", upitao je Vučić.

On je naglasio da Srbija i Srbi, šta god da bude, neće ćutati, već će se boriti za istinu i u tome ih niko neće zaustaviti.

"Srbi uvek bili slobodarski narod i plaćali su najveću cenu za slobodu svoje zemlje i naroda. Još jednom bih zamolio sve da razmotre svoje odluke, jer one mogu da utiču na mnoge stvari u budućnosti, i to ne samo u regionu nego i u celom svetu", poručio je Vučić.

On je na kraju panela zahvalio svim žrtvama koje su danas svjedočile zato što su, kako je istakao, svi oni bili dovoljno hrabri da podijele svoja živona iskustva sa svima i što ih nisu zadržali za sebe.

