Višković: Vlada RS će za 30 dana sačiniti sporazum o mirnom razlazu u BiH

Vlada Republike Srpske će u narednih 30 dana kreirati sporazum koji će uputiti Federaciji BiH o mirnom razlazu u BiH, rekao je premijer Radovan Višković.

Izvor: Srna

Višković je rekao da je svjestan da oni to možda neće prihvatiti.

"Ali, ako oni nas smatrju genocidnim, a mi ne možemo prihvati to, onda zaista smatram da nemamo šta raditi skupa zajedno", naglasio je Višković na konferenciji za novinare u Srebrenici nakon sjednice Vlade.

On je rekao da su iz Srpske molili prije ovih dešavanja da ne pokreću pitanje rezolucije o Srebrenici.

"Zašto to sada radite, šta vam je poenta 30 godina poslije da to uradite, nisu to uvažili i nisu ispoštovali proceduru jer nema odluke Predsjedništva", rekao je Višković, prenosi Srna.

